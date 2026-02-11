Todo lo que se sabe sobre el caso de la desaparición de Nancy Guthrie en Estados Unidos

Nancy Guthrie, madre de la reconocida presentadora estadounidense, fue vista por última vez el 31 de enero, y desde entonces, su paradero se ha convertido en un misterio. Nuevos detalles darían un giro al caso. Foto: Instagram - Instagram

Nancy Guthrie, de 84 años, lleva más de una semana desaparecida y su caso ha causado gran conmoción en Estados Unidos, donde la opinión pública sigue de cerca cada nuevo avance en la búsqueda de su paradero. La anciana es madre de Savannah Guthrie, reconocida presentadora del programa matutino “Today” de NBC.

Su desaparición se reportó el 1 de febrero y, desde entonces, el caso ha pasado de ser la búsqueda de una persona desaparecida a una investigación criminal por un presunto secuestro.

Las evidencias recopiladas en la vivienda de Nancy Guthrie, situada en las afueras de Tucson, Arizona, incluida la desconexión de sus aparatos electrónicos y la presencia de rastros de sangre confirmados por análisis de ADN, han llevado a las autoridades a concluir que la mujer fue sacada de su casa por la fuerza, sin su consentimiento, según France 24.

Guthrie fue vista por última vez la noche del sábado 31 de enero en su vivienda, ubicada en el barrio de Catalina Foothills, un sector residencial cercado por zonas desérticas al norte de Tucson. Como no se presentó a las actividades religiosas del día siguiente, una actividad que formaba parte de su rutina, su ausencia fue denunciada de inmediato y se desataron los protocolos oficiales de búsqueda.

De acuerdo con las autoridades, la cámara del timbre de la vivienda se desconectó a las 1:47 de la madrugada del domingo 1 de febrero. Pocos minutos después, el sistema emitió una alerta de “persona en cámara”, las imágenes de esta se revelaron recientemente.

Ese mismo día, la aplicación del marcapasos que utilizaba la mujer fue desconectada de su teléfono, lo que encendió las alertas de las autoridades, que interpretaron el hecho como una interrupción abrupta de su rutina diaria.

Al tercer día de la búsqueda de Nancy Guthrie, diversos medios de comunicación, entre ellos TMZ, así como las emisoras KGUN y KOLD, afiliadas a CNN, recibieron supuestas cartas de rescate en las que se exigían millones de dólares en bitcoin a cambio de su regreso.

La señora Guthrie tiene movilidad limitada y necesita medicación cada 24 horas; sin ella, podría morir, aseguraron las autoridades al The New York Times.

¿Qué muestran las nuevas imágenes divulgadas por el FBI?

Este martes 10 de febrero se dio un paso clave en la investigación del caso, cuando el FBI hizo públicas las imágenes de su cámara de seguridad, en las que se observa a un hombre armado y enmascarado, cuya identidad aún no ha sido confirmada.

En el video se puede ver a un hombre en el porche de la casa de Guthrie con un pasamontaña, guantes y una mochila, de pie frente a la puerta de su vivienda en la madrugada del 1 de febrero. El hombre estaba armado y una de las imágenes lo muestra portando lo que parece ser una pistola en una funda.

Esta revelación se ha interpretado como el mayor avance de la investigación hasta ahora, desde entonces las autoridades desplegaron un equipo de búsqueda y rescate, voluntarios, perros, drones y un helicóptero, según The New York Times.

Estas imágenes eran previamente inaccesibles, pero los investigadores lograron obtenerlas a partir de “datos residuales”, informó el departamento de la Oficina del Sheriff del Condado de Pima en un comunicado.

La respuesta de la familia

El primer pronunciamiento de la familia Guthrie se hizo el pasado miércoles 4 de febrero mediante un emotivo video en el que Savannah Guthrie, acompañada por sus hermanos Annie y Camron piden el regreso de su madre a casa cuatro días después de que se reportó su desaparición.

“Necesitamos saber con seguridad que está viva y que la tienen”, afirmó Guthrie en reacción a los informes sobre las notas de rescate. “Queremos saber de ustedes y estamos dispuestos a escuchar. Por favor, contáctennos”.

Camron Guthrie lanzó un nuevo llamado en un video difundido en redes sociales, coincidiendo con la hora en que expira el primer plazo señalado en la supuesta nota de rescate. “Quienquiera que tenga a nuestra madre, queremos saber de usted”, expresó. “No hemos recibido ninguna comunicación directa. Necesitamos que se ponga en contacto con nosotros y que nos indique una forma de comunicarnos para poder avanzar”.

Más adelante, en un mensaje difundido el sábado en redes sociales, Savannah Guthrie aseguró que su familia ofrece una compensación económica a cambio del retorno de su madre y pidió, junto a sus hermanos, que la devuelvan para poder reunirse con ella y recuperar la tranquilidad.

El lunes, cuando la búsqueda de Guthrie entró en su segunda semana, la presentadora apareció sola en un nuevo video en el que pidió ayuda al público para encontrar a su madre, afirmando que creía que su madre “aún sigue ahí afuera”.

Las autoridades investigan una supuesta comunicación

Las autoridades analizan una comunicación recibida en el marco de la investigación. El viernes se confirmó que un mensaje enviado a la cadena local KOLD, en Tucson, está siendo examinado por los investigadores, luego de que el medio lo remitiera a las fuerzas de seguridad sin hacer público su contenido.

Tanto funcionarios locales como el FBI reconocieron la existencia del mensaje, aunque evitaron dar detalles adicionales. Por ahora, no se ha establecido si guarda relación con una presunta nota de rescate que habría sido enviada a distintos medios tras la desaparición.

El FBI señaló que continúa evaluando esa nota, en la que se exigía un pago con un plazo fijado para la noche del jueves.

Por su parte, el sheriff del condado, Chris Nanos, advirtió que la investigación sigue abierta y que no se descarta a ninguna persona como posible implicada, incluidos familiares. “Desde nuestra perspectiva, todos siguen bajo consideración”, afirmó.

