Investigación por corrupción contra Flávio Bolsonaro sacude la campaña electoral en Brasil

Cuando faltan 23 días para los comicios, Brasil conoció este viernes que el primogénito del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro consta como investigado desde julio en un caso sobre la presunta financiación ilegal de una película sobre su padre.

La campaña electoral en Brasil ha entrado en terreno de lo desconocido con la apertura de una investigación por corrupción contra el senador Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición en las presidenciales de octubre, y un nuevo embate en el seno de la Corte Suprema.

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El aspirante del Partido Liberal, que en los sondeos aparece en un empate técnico con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva de cara a una eventual segunda vuelta, está en la mira de la Policía por sospechas de corrupción, blanqueo de capitales y evasión de divisas.

La nueva condición de Flávio trascendió hoy después de que el Supremo levantara el secreto de sumario sobre diversas piezas del escándalo del Banco Master, que empezó como un millonario fraude financiero y ha acabado generando una crisis política gigantesca.

El alto tribunal desclasificó 25,3 gigabytes de material, entre documentos, videos y audios relacionados con la investigación, dejando al descubierto la situación del senador de 45 años.

Este viernes, el presidente del Supremo, Edson Fachin, ordenó la desclasificación de todos los expedientes relacionados con el ‘caso Master’ en un plazo de 24 horas.

Las sospechas sobre Flávio giran en torno a pagos millonarios de Daniel Vorcaro, antiguo dueño del Master y actualmente en prisión preventiva, supuestamente destinados a producir ‘Dark Horse’, una película inspirada en la vida de Jair Bolsonaro, interpretada por el actor estadounidense Jim Caviezel.

En diversos audios, Flávio pidió 134 millones de reales (26 millones de dólares) al banquero, a quien se refirió como un «hermano», para financiar el largometraje.

De acuerdo con la investigación, Vorcaro pagó cerca de la mitad del montante solicitado. La película se rodó, aunque aún no tiene fecha de estreno.

Sin embargo, la Policía cree que ese dinero fue a parar a cuentas de Estados Unidos ligadas a la familia Bolsonaro para su beneficio personal.

Flávio niega irregularidades y apunta a Lula

En medio de todo el embrollo, Flávio hizo hoy campaña en la ciudad de Manaos, en el corazón de la Amazonía brasileña.

Mientras visitaba una fábrica de motocicletas, volvió a negar cualquier irregularidad en sus negocios con Vorcaro y aseguró que la investigación en su contra es una forma de «intervenir en las elecciones».

«Van a intentar hacer de todo e inventar cosas para desestabilizar», advirtió a los periodistas.

El senador, ungido candidato por su padre, quien se encuentra inhabilitado, condenado y en prisión domiciliaria por intento de golpe de Estado, defendió la «transparencia» total del caso porque a su juicio Lula también está implicado por sus supuestas reuniones «secretas» con intermediarios de Vorcaro.

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Esta no es la primera vez que Flávio enfrenta sospechas de corrupción.

En 2020, la Fiscalía lo acusó de contratar funcionarios fantasma para apropiarse de sus salarios durante su etapa como diputado regional de Río de Janeiro. El proceso, sin embargo, se archivó después de que se anularan una serie de pruebas.

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De esta forma, la campaña electoral da un giro radical después de que una de las ramificaciones del escándalo del Master salpicara de lleno al juez del Supremo, Alexandre de Moraes, famoso mundialmente por conducir el juicio que llevó a prisión a Jair Bolsonaro.

El material desclasificado reveló mensajes de Vorcaro dirigidos a un celular atribuido al magistrado, a quien le pidió intervenir en las investigaciones y hasta le consultó, días antes de ser detenido, si debía abandonar el país.

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Además, De Moraes revisó un contrato millonario entre el despacho de abogados de su esposa, Viviane Barci, y el Master para servicios de «consultoría estratégica» ante la Policía, el Banco Central y el Fisco.

En este contexto, De Moraes acusó hoy a su colega André Mendonça, instructor del caso Master y nombrado en 2021 por el entonces mandatario Jair Bolsonaro, de guiarse por motivaciones políticas al indagar sobre su relación con Vorcaro.

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El próximo martes, el pleno del Supremo decidirá si abre una investigación contra el poderoso magistrado, quien llegó a investigar a Elon Musk y suspender durante un mes la red social X en 2024.

Flávio había aprovechado la crisis en el Supremo para vincular a De Moraes, enemigo número uno del bolsonarismo, con Lula, con el fin de seguir recortando diferencias con el dirigente progresista en los sondeos, pero la investigación en su contra ha vuelto a poner el foco en él y su familia.

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Nuevas encuestas

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a la reelección en las presidenciales de octubre, permanece al frente de las encuestas con el 39 % de la intención de voto, pero el senador Flávio Bolsonaro, su principal rival, lo escolta con el 35 % y sigue reduciendo distancia.

El mandatario progresista subió un punto porcentual respecto al 38 % que registraba hace una semana, mientras que el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro sumó dos puntos, desde el 33 % previo, según el sondeo divulgado este viernes por la firma Datafolha.

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La encuesta también confirmó que, por detrás de Lula y de Bolsonaro, el escritor Augusto Cury, del partido centrista Avante, se consolidó como el tercero en la disputa con una intención de voto del 6 %.

Sin embargo, Cury perdió dos puntos porcentuales frente a la encuesta anterior, que lo posicionaba en el 8 % de la intención de voto.

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Le sigue el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado, aspirante por el centroderechista Partido Social Democrático (PSD), con un 4 %; el ultraderechista Renan Santos, del partido Misión, con un 3 %, y el exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema, del partido derechista Novo, con un 2 %.

En la simulación para una eventual segunda vuelta, el actual jefe de Estado obtendría un 46 % de los apoyos frente a un 44 % del senador opositor.

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