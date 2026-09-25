"Irresponsable y calumnioso": Irán responde a la ruptura de relaciones por parte de Colombia

"Se dice que la decisión responde a la ‘seguridad nacional y la lucha contra el crimen transnacional’. Con esto se acusa a Irán de estar relacionado con grupos al margen de la ley en Colombia, aunque reconoce que no hay una verdad jurídica al respecto pues emplea la terminología…

Luego de que la Cancillería colombiana informara sobre la ruptura de relaciones con la República Islámica de Irán, el embajador de ese país en Bogotá, Ahmed Reza, respondió afirmando que la decisión, que recibió con "tristeza", está basada en argumentos irresponsables.

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"Se dice que la decisión responde a la ‘seguridad nacional y la lucha contra el crimen transnacional’. Con esto se acusa a Irán de estar relacionado con grupos al margen de la ley en Colombia, aunque reconoce que no hay una verdad jurídica al respecto pues emplea la terminología de ‘presuntos vínculos’. Ante esto, es sumamente irresponsable tratar de vincular diplomáticamente una relación con el crimen, pero basándose en ‘presuntos vínculos’ y no certezas con material probatorio. Esto se llama calumnia, que de hecho es un delito en el ordenamiento jurídico colombiano", le dijo por escrito a este diario.

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En el comunicado de este jueves, el Ministerio colombiano explicó que la ruptura, oficializada el 19 de septiembre, "responde a los pilares que guían la política exterior del Gobierno en materia de seguridad nacional y hemisférica, y lucha contra el crimen transnacional, teniendo en cuenta presuntos vínculos del gobierno de Irán con grupos terroristas internacionales y otros grupos narcoterroristas que amenazan la seguridad del país".

Al respecto, Reza comentó que "la mención a grupos narcoterroristas también es profundamente grave. De nuevo, escudándose en ‘presuntos vínculos’, se señala a Irán de estar relacionado con el mundo de las drogas ilícitas y el delito. La ausencia de material probatorio es alarmante. Se trata más bien de una acusación irresponsable de la cual debe retractarse o aportar las pruebas concretas".

En respuesta al argumento de Colombia que la ruptura también se fundamentó en "los ataques verificados contra países que no son parte del conflicto en el Medio Oriente", el diplomático se extendió aún más. Señaló que "este elemento ignora el crimen de agresión, fundamental en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y del sistema internacional, atribuido a las fuerzas estadounidenses el 28 de febrero de 2026 y el consecuente derecho a la legítima defensa de Irán".

Fue ese día en que Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva militar contra el régimen de Teherán argumentando que la República Islámica seguía representando una amenaza existencial por su programa nuclear y misilístico. En los primeros ataques, fue asesinado el líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenéi.

"Tampoco tiene en cuenta que la respuesta se dio a las bases militares estadounidenses en los países del golfo Pérsico, naciones con las cuales, de hecho, en esta coyuntura de la reunión de la Asamblea General de la ONU se están sosteniendo diálogos y canales diplomáticos para resolver cualquier disputa, tensión o crítica entre las partes directamente afectadas", continuó el embajador.

Entre los países que han sido atacados por Irán están Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Baréin, Catar y Kuwait.

"Colombia parece ignorar que las partes en tensión están dialogando y no cortan relaciones diplomáticas y el gobierno colombiano, sin conocer y entender las geopolíticas de Oriente Medio, procede a la ruptura".

Asimismo, tachó de "falsa" la acusación de obstruir a las autoridades del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), pese a que este ha denunciando el "incumplimiento" de Irán con sus obligaciones nucleares. Teherán ha sostenido que el concepto desfavorable por parte del organismo es producto de la "presión política de Estados Unidos".

Pese a que Irán es acusado internacionalmente de apoyar y financiar a grupos como Hamás y el brazo armado Hezbolá, en Palestina y Líbano respectivamente y catalogados como terroristas por distintos países, el embajador niega que Irán tenga "injerencia extranjera": "Irán no ha intervenido jamás en la política nacional de Colombia y es respetuoso con la soberanía nacional además de ser amistoso del pueblo colombiano".

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