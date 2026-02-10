Jacques Leveugle abusó de menores en Colombia: justicia francesa busca a sus víctimas

Imagen difundida por la Gendarmería de Francia muestra el llamado público para identificar víctimas de Jacques Leveugle, acusado de abusos sexuales contra 89 menores. Foto: AFP - HANDOUT

La justicia francesa emitió este martes un llamado internacional a testigos para identificar a más posibles víctimas de un hombre de 79 años, detenido y acusado de abusar y violar sexualmente de 89 menores de edad entre 1967 y 2022 en múltiples países, incluido Colombia.

El delincuente sexual Jacques Leveugle habría sido descubierto por su sobrino en 2023, cuando este acudió a una estación policial con una USB que contenía información incriminatoria sobre su tío. El familiar revisó cientos de documentos y diarios en los que Leveugle relataba encuentros sexuales con menores durante sus viajes como profesor.

Los abusos habrían ocurrido en Alemania, Suiza, Marruecos, Níger, Argelia, Filipinas, India, Colombia y Nueva Caledonia. Según las autoridades, Leveugle se aprovechaba de su trabajo como profesor para acercarse a menores y cometer los abusos, cuyos rangos de edad oscilaban entre los 13 y 17 años.

El agresor habría viajado a Colombia en dos ocasiones distintas, las cuales son relatadas en los diarios; una entre 1996 y 2000 y entre 2000 y 2023, lo que indicaría que algunas de sus víctimas fueron niñas colombianas.

Etienne Manteaux, fiscal de Grenoble, informó que ya se han identificado a 40 de las 89 víctimas de Leveugle. Según el fiscal, la investigación judicial podría concluir en 2026 para asegurar un juicio justo, por lo que instó a las víctimas a presentarse lo antes posible.

Por esta razón, Francia ha iniciado una campaña para que las víctimas de este hombre puedan presentar sus declaraciones. Dado que su apariencia física ha variado con el tiempo, se difundió una secuencia cronológica de imágenes para facilitar su reconocimiento.

Con ese propósito, se activó la línea gratuita 0800 200 241 y el correo electrónico grenoble@gendarmerie.interieur.gouv.fr.

Aunque el caso acaba de salir a la luz pública, este hombre fue arrestado y encarcelado en 2024 por cargos de violaciones y agresiones sexuales agravadas.

El acusado confesó en sus “memorias” haber asesinado a dos personas, según reveló el fiscal durante la investigación.

Reconoció haber asfixiado a su madre —enferma de cáncer terminal— con una almohada en la década de 1970. Años después, en los 90, hizo lo mismo con su tía de 92 años.

Respecto a esta última, detalló que la mató justo cuando planeaba viajar al sur de Francia, ya que ella “le suplicaba que no se fuera”.

