Soldados que arrestaron a Nicolás Maduro recibirán visita de Trump y Melania

El presidente y la primera dama de Estados Unidos, Donald y Melania Trump, viajarán el viernes al estado de Carolina del Norte para reunirse con miembros de las fuerzas especiales estadounidenses que capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero en Caracas.

El encuentro tendrá lugar en la base militar de Fort Bragg, sede de las fuerzas Delta, según anunció este martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa.

Allí se reunirán con “los miembros de las Fuerzas Especiales que llevaron a cabo con éxito la Operación ‘Resolución Absoluta’ en Venezuela y ayudaron a llevar ante la Justicia al narcoterrorista Nicolás Maduro”, señaló Leavitt.

“Me consta que tanto el presidente como la primera dama esperan con gran entusiasmo esta visita”, añadió.

Las fuerzas Delta son una unidad de operaciones especiales de élite del Ejército de Estados Unidos, especializada en misiones antiterroristas, rescate de rehenes y operativos encubiertos.

Estados Unidos realizó el 3 de enero una operación conjunta militar, de inteligencia y fuerzas especiales en Venezuela, que consistió en un ataque para neutralizar las defensas aéreas y posteriormente capturar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Ambos fueron trasladados a la base militar estadounidense de Guantánamo, en Cuba, y luego a Nueva York, donde afrontan cargos por narcotráfico.

El ataque a Venezuela dejó unos 80 muertos, entre ellos 32 agentes cubanos que formaban parte del anillo de seguridad de Maduro, sin que se registraran bajas estadounidenses.

