Venezuela encabeza corrupción en América Latina; Colombia ocupa el puesto 16, según estudio

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024 de Transparencia Internacional, publicado este martes, posiciona a Venezuela como el país con mayor percepción de corrupción, mientras Colombia ocupa el puesto 16.

El estudio de Transparencia Internacional advierte que América Latina no ha registrado avances en la lucha contra la corrupción; al contrario, las condiciones han empeorado en un tercio de sus países, con mejoras solo en dos, comparado con los puntajes iniciales de 2012.

El índice evalúa 180 países en una escala de 0 (altamente corrupto) a 100 (muy limpio), destacando que dos tercios de los países puntúan por debajo de 50. Venezuela obtuvo solo 10 puntos, mientras países nórdicos como Dinamarca lideran con 90.

“La corrupción es una amenaza mundial en progreso que no solo socava el desarrollo, sino también es un factor decisivo en el declive de la democracia, la inestabilidad y las violaciones a los derechos humanos. Combatir la corrupción debe ser una prioridad absoluta y constante de la comunidad internacional y de todos los países”, aseguró François Valérian, presidente de Transparencia Internacional en el comunicado.

Según el reporte, en Colombia, México y Brasil, la corrupción ha propiciado que el crimen organizado se entrometa en la política, impactando directamente la seguridad y el bienestar de sus habitantes.

Venezuela, Nicaragua y Haití, países marcados por “altos niveles de represión, instituciones fallidas o cooptadas y corrupción arraigada”, encabezan las peores posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción, según el documento de Transparencia Internacional.

Uruguay destaca como el menos corrupto, mientras los puntajes caen drásticamente hacia el sur, reflejando desafíos institucionales crecientes en la región.

Relación con la crisis climática

Adicionalmente, el índice relaciona directamente la corrupción con la crisis climática, alertando que frena acciones efectivas y pone en riesgo miles de millones en fondos verdes.

En estos casos extremos, el cambio climático agrava vulnerabilidades sistémicas: en Somalia, ha devastado la agricultura, intensificando un conflicto de tres décadas que deja hambrunas crónicas y desplazamientos masivos, según el estudio.

Maíra Martini, directora ejecutiva, urge integrar medidas anticorrupción en iniciativas climáticas para proteger finanzas, restaurar confianza y maximizar impacto global. Ejemplos incluyen Sudáfrica, Vietnam e Indonesia, donde salvaguardas débiles permiten abusos en transiciones energéticas.

Los puntajes en América Latina:

Uruguay (73)

Chile (63)

Costa Rica (56)

Cuba (40)

Guyana (40)

Colombia (37)

República Dominicana (37)

Argentina (36)

Brasil (35)

Ecuador (33)

Panamá (33)

El Salvador (32)

Perú (30)

Bolivia (28)

México (27)

Guatemala (26)

Paraguay (24)

Honduras (22)

Haití (16)

Nicaragua (14)

Venezuela (10)

