Jorge Glas, condenado por corrupción en Ecuador, recibió la nacionalidad colombiana

El presidente Gustavo Petro comunicó a través de su perfil en la red social X que Jorge Glas recibió la nacionalidad colombiana. En su mensaje, el líder del Palacio de Nariño le pidió al Gobierno del país vecino, encabezado por Daniel Noboa, que entregue al exvicepresidente a la administración colombiana. Según Petro, eso representa “un paso para la paz de las naciones latinoamericanas”.

El mandatario colombiano dijo en ocasiones anteriores que Glas era un “preso político” y que le iba a solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que expidiera medidas cautelares a favor de quien hoy está condenado por varios casos de corrupción en Ecuador.

Las declaraciones del líder colombiano se escucharon después de que Noboa ordenara en abril de 2024 el asalto a la Embajada de México en Quito, donde Glas estaba refugiado a la espera de obtener asilo. Esa acción, además de desatar un conflicto diplomático, fue condenada por varios jefes de Estado de la región, como Petro.

¿Por qué fue condenado Jorge Glas en Ecuador?

La pena de 13 años de prisión y de inhabilidad política de por vida fue dictaminada por un tribunal ecuatoriano en junio de este año, con motivo de malversación de fondos. Según las autoridades, el crimen fue llevado a cabo durante el proceso de reconstrucción de las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió la costa ecuatoriana en abril de 2016 y que dejó cientos de víctimas fatales.

La sentencia judicial determinó que Glas y otro funcionario utilizaron sus cargos para “abusar de dineros públicos” que debían utilizarse para atender a los damnificados en el caso denominado Reconstrucción de Manabí.

Vale la pena recordar que para ese momento Glas ya se encontraba en una prisión de máxima seguridad, cumpliendo condenas previas de seis y ocho años de cárcel por otros dos casos de corrupción, en uno de los cuales también fue condenado el expresidente Rafael Correa, prófugo de la justicia. Glas dejó su cargo de vicepresidente al inicio de la administración de Lenín Moreno, pues fue acusado de corrupción en el escándalo de Odebrecht.

