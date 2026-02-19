Críticas a su ética y por apoyar el matrimonio infantil: así es el nuevo presidente de Perú

José María Balcázar, nuevo presidente interino de Perú. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

No han pasado 24 horas desde que asumió el poder interino de Perú y José María Balcázar, el octavo presidente del país en una década, ya enfrenta sus primeros cuestionamientos. Si bien no registra sanciones administrativas ni sentencias civiles, sí tiene denuncias penales pendientes ante la Corte Superior de Justicia de Lambayaque y duros cuestionamientos éticos del Colegio de Abogados de Lambayaque.

“No puede ni debe ser elegido presidente”, señaló el Colegio de Abogados, del cual fue expulsado, recordando que cuando fue decano se le imputaron cargos por la apropiación de fondos de la institución, cambio de titularidad en las cuentas en distintas entidades y defraudación de persona jurídica.

Sin embargo, sus mayores cuestionamientos no han sido por su comportamiento ético, sino por sus polémicas declaraciones y posiciones en temas sociales. En 2023, en pleno debate sobre la prohibición del matrimonio infantil, aseguró que tener relaciones sexuales a temprana edad ayudaba al “futuro psicológico de la mujer”.

“En las ciudades grandes, las uniones de hecho son tempranas, las relaciones sexuales son tempranas, y la medicina legal sabe perfectamente que, mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer. El problema es cómo prohibir el embarazo, falta educación sexual ahí. Pero el matrimonio es disfuncional, ¿qué hacemos con las personas que ya tienen hijos y que están conviviendo sin violencia siendo menores de 18 años?”, señaló.

Vea también:

José María Balcázar es elegido presidente interino de Perú tras destitución de José Jerí

También destaca como uno de los más férreos defensores del expresidente Pedro Castillo, quien cumple una condena de 11 años por el intento de golpe de Estado en diciembre de 2022 y a quien Balcázar ha prometido indultar.

Balcázar, elegido congresista en 2021 por el partido Perú Libre, derrotó en primera vuelta a sus colegas Edgar Reymundo, Héctor Acuña y a María del Carmen Alva en el Parlamento para erigirse como el reemplazo del recién destituido José Jerí. Consiguió 46 votos, tres más que Alva.

Ha liderado la comisión encargada de la selección de candidatos para integrar el actual Tribunal Constitucional y fue presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Asumirá el cargo hasta el próximo 28 de julio, cuando se celebren elecciones en el país. En su primera intervención, prometió trabajar con el Congreso y aseguró una “transición democrática y electoral pacífica, transparente”.

“Soy un hombre de consensos, yo no vengo a pelearme con nadie, lo que yo quiero es que este país vuelva a la tranquilidad del diálogo, los peruanos no debemos pelearnos para nada, aquí no ha ni izquierdas ni derechas, ese viejo cuento histórico lo crearon los franceses”, dijo.

Le puede interesar: Estados Unidos envía ayuda humanitaria a Córdoba y el Gobierno nacional la rechaza

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com