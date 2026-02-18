Estados Unidos envía ayuda humanitaria a Córdoba y el Gobierno nacional la rechaza

Foto: Cortesía Registraduría Nacional del Estado Civil

Estados Unidos envió asistencia humanitaria para atender la crisis económica y social provocada por las inundaciones en Córdoba, Colombia, sin embargo, el Gobierno nacional la rechazó al considerar que la emergencia no supera las capacidades internas de respuesta del país.

Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, anunció su apoyo en redes sociales ante las “fuertes lluvias que han afectado a más de 250.000 familias en Colombia y dañado alrededor de 72.000 viviendas”.

La ayuda incluye envíos de alimentos, kits para el saneamiento de agua y suministros destinados a refugios temporales, que en una primera fase beneficiarán a 1.400 hogares en el departamento de Córdoba.

Sin embargo, la Cancillería colombiana emitió un comunicado en el que explicó las razones del rechazo de esta ayuda, al destacar que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo cuenta con la capacidad técnica y logística necesaria para atender la emergencia.

La asistencia se coordina con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Sin embargo, el Gobierno solo mantiene contacto preventivo con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), sin activar mecanismos internacionales de respuesta.

La Cancillería explicó que el Llamamiento Internacional, contemplado en la Ley 1523 de 2012 y en la Resolución 46/182 de Naciones Unidas, no ha sido activado, ya que debe ser firmado por el presidente y define el tipo de ayuda requerida, así como los procedimientos desde la declaratoria de emergencia hasta la rendición de cuentas.

“Colombia cuenta con un sistema articulado para enfrentar los Desastres. La UNGRD lidera la respuesta con criterios técnicos y, cuando corresponde, activa a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) los mecanismos de cooperación internacional, bajo un protocolo definido y con garantías para la soberanía del Estado”, afirmó la cancillería en el comunicado.

Colombia es uno de los principales receptores de ayuda humanitaria en América Latina y ha contado con el apoyo de Estados Unidos, la Unión Europea y agencias de la ONU para atender emergencias por desastres naturales, conflicto armado y migración.

En otras ocasiones, el Gobierno sí ha solicitado cooperación internacional. Por ejemplo, en 2024 declaró desastre nacional por incendios forestales y pidió apoyo a países como Estados Unidos, Chile, Perú y Canadá, así como a la ONU y la Unión Europea.

Crisis económica en Córdoba

Pese a la respuesta oficial, las lluvias que golpean a Córdoba desde enero de 2026 han provocado una grave crisis económica, con pérdidas superiores a COP 432.000 millones en agricultura y ganadería, además de afectar entre 120.000 y 140.000 personas y dejar a 24 de sus 30 municipios inundados.

Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno de Colombia declaró el 12 de febrero el estado de crisis económica en el departamento, una medida que permite adoptar acciones extraordinarias, como traslados presupuestales, para atender las zonas afectadas, mientras la subregión de Urabá, en Antioquia, permanece en alerta total.

