José María Balcázar es elegido presidente interino de Perú tras destitución de José Jerí

A 55 días de las elecciones generales anticipadas, el congresista José María Balcázar fue elegido este martes 18 de febrero de 2026 como presidente interino del Congreso y de Perú, tras la destitución de José Jerí por moción de censura.

En la primera ronda, Balcázar obtuvo 46 votos frente a 43 de María del Carmen Alva, superando a Héctor Acuña (13) y Edgar Reymundo (7). La segunda vuelta definió al ganador por mayoría simple en sesión extraordinaria, con escrutinio de Lady Camones y Alejandro Cavero. Asumirá hasta el 28 de julio de 2026, en un periodo marcado por la inestabilidad política.

Balcázar, abogado de 83 años y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, oriundo de Lambayeque, se convierte en el octavo presidente en una década. Su gestión anterior como decano de un colegio profesional enfrenta cuestionamientos éticos por presunta apropiación de fondos y querellas, acusaciones que él niega por falta de denuncias formales.

Su elección refleja alianzas inesperadas entre Fuerza Popular y Perú Libre, y profundiza la crisis política del país, que suma ocho presidentes interinos en diez años, según Infobae.

Por su parte, José Jerí fue destituido el 17 de febrero de 2026 mediante moción de censura aprobada con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, tras solo cuatro meses en el cargo (asumió en octubre de 2025).

El mandato de Balcázar será breve: Perú celebrará elecciones presidenciales en abril de 2026, tras cuatro años de inestabilidad con cuatro presidentes distintos.

