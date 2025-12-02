¿Quién es Jared Kushner, el yerno de Trump enviado a negociar con Putin?

Esta foto de archivo tomada el 12 de septiembre de 2017 muestra al exasesor senior de la Casa Blanca Jared Kushner. Foto: AFP - BRENDAN SMIALOWSKI

Jared Kushner, yerno de Donald Trump, participará este martes en Moscú en la reunión prevista entre Vladimir Putin y el emisario norteamericano Steve Witkoff a propósito del plan de Washington para poner fin al conflicto de Ucrania, anunció el Kremlin.

“Putin recibirá a Witkoff en el Kremlin. Jared Kushner estará con él”, declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su sesión informativa diaria, en la que participa AFP. Peskov precisó que el encuentro arrancaría “después de las cinco de la tarde” hora local”.

👉 ¿Quién es?

Jared Kushner es un empresario e inversor estadounidense nacido el 10 de enero de 1981 en Nueva Jersey, hijo del multimillonario Charles Kushner y yerno del presidente Donald Trump por su matrimonio con Ivanka Trump en 2009.

Heredó y dirige Kushner Companies, un imperio inmobiliario familiar valuado en miles de millones, y compró el New York Observer en 2006, donde impulsó su estrategia digital. Su fortuna personal supera los mil millones de dólares en 2025, según la Deutsche Welle.

📌 Su papel en el gobierno Trump

Kushner, sirvió como asesor senior en la Casa Blanca de 2017 a 2021, liderando la campaña digital de Trump en 2016 con “Project Alamo” y gestionando temas como la paz en Oriente Medio (Abraham Accords), reforma penal (First Step Act) y relaciones con China y México. En la actual administración, actúa como consejero clave y director de la Oficina de Innovación de EE.UU.

Además, ha tenido un rol importante es los últimos procesos de paz que ha impulsado el gobierno de Donald Trump. En octubre de este año asistió la firma del plan de paz entre Hamás e Israel, donde también acompaño al delegado enviado por el gobierno para evaluar las zonas donde iban a ser entregados los rehenes vivos a Tel Aviv.

Su gran influencia en el medio oriente fue el factor clave que logro ponerlo en el centro de las negociaciones. Efe informó que el plan de paz para Gaza se diseñó en un hotel de Nueva York cerca de la vivienda de Kushner, antes de ser examinado por altos representantes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Catar, Jordania y Turquía en la Asamblea General de la ONU, que arrancó el 9 de septiembre.

🎤 Polémica por “conflictos de intereses”

Jared Kushner enfrentó múltiples controversias al ser nombrado asesor principal en la Casa Blanca. Su designación generó debates sobre nepotismo debido a que es el yerno del presidente Donald Trump, casado con su hija Ivanka Trump, lo que planteó preguntas sobre la legalidad y la ética del nombramiento, según la BBC.

Otra polémica involucró su papel en decisiones diplomáticas controvertidas, como su influencia en el bloqueo impuesto a Qatar en 2017 por varios países árabes, lo que despertó críticas sobre la intervención estadounidense en la política del Golfo y favoritismos regionales ligados a sus relaciones y objetivos estratégicos, según Democracy Now.

🔍 Lo que sigue

En la reunión de este martes 2 de diciembre con el Kremlin, se espera que Jared Kushner y Steve Witkoff presenten el nuevo “plan de paz”, ajustado tras consultas con líderes europeos y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

Putin ha expresado que está dispuesto a dialogar para alcanzar la paz, pero advirtió que si Ucrania rechaza un acuerdo, las fuerzas rusas intensificarán su avance y capturarán más territorio en suelo ucraniano, según Reuters.

