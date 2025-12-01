Esto fue lo que Maduro pidió (y no consiguió) durante la llamada con Trump, según Reuters

El presidente Donald Trump, a la izquierda, y el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro. Foto: AFP - JIM WATSON FEDERICO PARRA

Amnistía total, eliminación de sanciones y un gobierno de transición liderado por Delcy Rodríguez estuvieron en la lista de deseos de Nicolás Maduro durante su llamada con Donald Trump, según reveló Reuters este lunes.

Tres fuentes con conocimiento del tema le dijeron a la agencia de noticias que esas fueron las condiciones del líder del régimen venezolano para dejar el país.

Trump rechazó la mayoría de las condiciones, según las fuentes consultadas por Reuters y enteradas del contenido de la conversación telefónica, que no se habría extendido por más de 15 minutos.

Aunque el presidente republicano reconoció durante el fin de semana que sostuvo la charla telefónica con Maduro (revelada inicialmente por The New York Times), hasta el momento no se han dado reportes oficiales sobre lo que hablaron.

Según Reuters, Maduro también solicitó el cierre del caso que la Corte Penal Internacional abrió contra Venezuela por presuntos crímenes contra la humanidad.

En la llamada, el presidente estadounidense le habría dado a Maduro un plazo de una semana para salir de Venezuela. Al terminarse el tiempo, con el líder chavista aún en Miraflores, Trump expresó que el espacio aéreo venezolano debe considerar cerrado por completo, lo que provocó el repudio por parte de Caracas.

No obstante, según las mismas fuentes, el líder chavista solicitó otra llamada con Donald Trump.

“Una fuente con sede en Washington informada sobre las discusiones internas de la administración Trump no descartó la posibilidad de una salida negociada de Maduro, pero enfatizó que aún quedan desacuerdos significativos y detalles importantes sin resolver”, señala el informe de la agencia.

Actualmente, las autoridades de Estados Unidos ofrecen una recompensa de USD 50 millones por información que conduzca a la captura de Maduro, considerado un líder narcoterrorista por ese país.

Entretanto, Washington ha desplegado en el Caribe cerca del 20 % de su flota naval, incluyendo el portaaviones más potente del mundo, bajo el argumento de defender las costas estadounidenses del narcotráfico.

Durante esta campaña militar, Estados Unidos ha matado a más de 80 personas, en más de una veintena de bombardeos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, bajo el argumento de que son narcoterroristas, sin presentar evidencia de ello.

La falta de un debido proceso ha llevado a distintas voces, incluida la de Naciones Unidas, a calificar estas acciones como ejecuciones extrajudiciales.

Recientemente, un informe de prensa también reveló que en uno de los bombardeos los militares bajo órdenes de Pete Hegseth, secretario de Guerra, volvieron a atacar una lancha para asegurarse de que no quedaran sobrevivientes. Legisladores de Estados Unidos piden ahora investigar si esto se trató de un crimen de guerra.

Miraflores, por su parte, ha dicho que el objetivo de esta presión militar es el derrocamiento de Nicolás Maduro. El fin de semana, además, denunció que Estados Unidos busca apropiarse de las reservas petroleras de Venezuela, que son las más grandes del mundo.

