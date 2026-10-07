Jueza ordena conservar evidencias de la fallida ejecución de Christa Pike en Estados Unidos

La mujer, sin embargo, sobrevivió a dos dosis del medicamento pentobarbital por causas que aún no han sido dadas…

Pike debía ser ejecutada el pasado 30 de septiembre. Su caso tomó relevancia global al tratarse de la primera mujer que sería sometida a eso en el estado de Tennessee en 200 años.

Una jueza ordenó este miércoles que la pruebas de la fallida ejecución de Christa Pike en Estados Unidos sean conservadas. Así lo determinó por petición de los abogados de la mujer de 50 años condenada a muerte por un asesinato que cometió cuando tenía 18.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La mujer, sin embargo, sobrevivió a dos dosis del medicamento pentobarbital por causas que aún no han sido dadas por las autoridades. Luego de eso, quedó inconsciente y en estado crítico en un hospital.

El caso ha acaparado aún más la atención mediática, pues no tiene precedentes y, por lo tanto, se desconoce cuál será el futuro de la mujer. Los abogados de la reclusa han pedido que se conmute la condena de Pike a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Le puede interesar

Este martes sus apoderados informaron que la mujer había recobrado la conciencia y el habla.

Un día después, la jueza I’Ashea Myles ordenó que las autoridades conserven todos los insumos y materiales médicos, junto a otras evidencias como registros y grabaciones, pese a que el estado se opuso.

La condena contra Christa Pike

Pike fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, en un campamento de formación profesional para jóvenes. En el crimen también participó el novio de Pike, que entonces tenía 17 años y no podía ser condenado a muerte, pero recibió la cadena perpetua.

La madre de Slemmer ha pedido honrar la memoria de su hija tras la fallida ejecución, por la cual considera que el estado le debe una disculpa.

El caso ha reabierto la discusión de la pena de muerte, sobre todo en personas jóvenes. "Tenía 18 años cuando cometió su delito, y sufría una enfermedad mental grave", escribieron los apoderados en una petición de clemencia dirigida al gobernador de Tennessee, Bill Lee, quien en su momento dijo que no intervendría.

Christa Pike padecía trastorno bipolar y estrés postraumático desde la infancia, pero no fue diagnosticada hasta después de su condena a muerte, según sus abogados.

"Era una niña que soportó violaciones reiteradas, violencia sexual, abandono y traumas profundos. En el momento del crimen, llevaba consigo las cicatrices de esa violencia, de esa negligencia y de una enfermedad mental no tratada", consideran.

¿Por qué falló la ejecución de Christa Pike?

Pese a que no se han dado las explicaciones oficiales, se sabe que el director de prisiones del estado sureño dimitió en medio de acusaciones de que esta no era la primera ejecución fallida bajo su supervisión. El gobernador Lee, por otro lado, suspendió la aplicación de la pena de muerte tras la ejecución fallida, a la espera de una investigación independiente.

Los abogados de Pike, hay que resaltar, habían advertido que la mujer temía que la ejecución saliera mal debido a una afección sanguínea que padece.

El debate público también ha abordado los métodos de la pena de muerte, pues la inyección letal, aunque puede parecer más "humana" que otros métodos, generalmente es administrada por personal que no tiene formación médica debido a las razones éticas que médicos y farmaceutas invocan para no participar de este tipo de procedimientos.

Publicidad

A partir de lo que han dicho testigos dela ejecución, se cree que la sustancia se aplicó incorrectamente y no fluyó como debía por el torrente sanguíneo, sino que se infiltró, es decir, se extendió en el tejido que rodea el sitio de inserción.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Publicidad

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

Publicidad

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com