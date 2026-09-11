Kast evita conmemorar oficialmente el golpe de Estado en Chile por primera vez desde 1990

Todos los gobiernos que siguieron tras la caída de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990) han recordado la fecha con ceremonias y actos de distinto signo y matiz; no obstante, Kast, reconocido partidario del régimen…

Chile conmemora este viernes 53 años del golpe de Estado que derrocó al expresidente Salvador Allende (1970-1973) sin actos oficiales por parte del Gobierno, una decisión inédita desde el retorno de la democracia que marca el primer 11 de septiembre bajo la administración del ultraderechista José Antonio Kast.

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Todos los gobiernos que siguieron tras la caída de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990) han recordado la fecha con ceremonias y actos de distinto signo y matiz; no obstante, Kast, reconocido partidario del régimen militar, dejó Santiago rumbo a regiones para sostener una agenda de trabajo.

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«La fecha (11 de septiembre) es un día al cual todos los chilenos se aproximan con diferentes tipos de sensibilidades y sentimientos, nosotros somos respetuosos de esas aproximaciones», señaló a la prensa el ministro de Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado.

Por su parte, Kast dijo que los chilenos no pueden estar «condenados» por la historia del país. «Así como no puedo borrar la historia, tampoco puedo pedirles a nuestros compatriotas que estemos condenados por nuestra historia. A no poder mirar el futuro de nuestra nación», aseguró el mandatario chileno desde la ciudad de Corral en Valdivia, Región de Los Ríos, al sur del país, donde cumple una agenda de trabajo.

El aniversario ocurre en un contexto en el que, por primera vez desde 1990, cuando se concretó el retorno de la democracia en el país, no se realizan actos oficiales del Gobierno, siendo la primera conmemoración de la fecha bajo la Administración del ultraderechista Kast.

«Hoy día soy Presidente de la República y tengo que velar y cuidar por aquellas políticas públicas que mejoran la calidad de vida de todos los chilenos», respondió el presidente cuando le recordaron que años atrás se refirió a esa fecha como un día en que «Chile escogió la libertad».

«La historia no la podemos borrar, genera dolores, convicciones, es muy probable que aquí mismo en Corral haya sensibilidades muy distintas de lo que ocurrió hace 53 años atrás. Corral también es Chile y nosotros estamos en Corral buscando enfrentar problemas que hoy día afectan a nuestro compatriotas, mirando hacia el futuro», añadió.

Kast defendió su decisión de no realizar actos conmemorativos y dejar la capital Santiago para visitar el sur del país, donde cumplió con diferentes eventos de Gobierno, al decir que el sentido es «estar acá preocupados de aquellas personas que sufrieron situaciones terribles, que hoy día nos acompañan», en referencia a problemas de enfermedades o pérdida de viviendas.

«Es estar junto a nuestros compatriotas, que mejor que en un día que marcó la historia de Chile, encontrarnos». agregó. Kast, fundador del ultraderechista Partido Republicano, recalcó que «está claro que estamos trabajando por Chile y no hay mejor homenaje para la patria que enfrentar las urgencias de nuestros compatriotas, estar en terreno viendo cuáles son los dolores de los chilenos hoy».

Tras el golpe de Estado de hace más de cincuenta años, Chile instauró una dictadura cívico militar con Augusto Pinochet (1973-1990), cuyo final se determinó con un plebiscito en 1988 en el cual Kast apoyó la continuidad del general.

La dictadura dejó al menos 3.200 opositores asesinados, de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada.

Tras décadas de búsqueda se encontraron e identificaron los restos de 307 y aún falta encontrar a otros 1.162, según las últimas cifras oficiales, por lo que sus familiares lo recuerdan cada año en esta fecha.

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