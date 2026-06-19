Resultados elecciones Perú: Fujimori acaricia la presidencia; Sánchez llama a protestas

La candidata a la Presidencia de Perú Keiko Fujimori (c) celebra junto a simpatizantes tras los resultados de la segunda vuelta de las elecciones este domingo, en Lima. Foto: EFE - Renato Pajuelo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras casi dos semanas de haberse celebrado la segunda vuelta presidencial del pasado 7 de junio en Perú, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se prepara para entregar los resultados del 100 % de las actas procesadas en las próximas horas.

Por ahora, con el 99.506 % de las actas contabilizadas, la candidata derechista Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, consolida una ventaja mínima pero constante sobre el candidato de izquierda Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú.

Según el último reporte del organismo electoral, Fujimori alcanza el 50.120 % de los sufragios válidos (equivalentes a 9.172.509 votos), frente al 49.880 % de Sánchez (9.128.408 votos). Esta diferencia de apenas 0.24 puntos porcentuales se traduce en una distancia de 44.101 votos en favor de la heredera política del exmandatario Alberto Fujimori.

Resultados en Perú: ¿qué falta?

El tramo definitivo del escrutinio depende ahora de 458 actas que presentan observaciones y se encuentran bajo revisión de los Jurados Electorales Especiales (JEE). La mayoría de estas actas provienen de Lima, una circunscripción donde Fujimori obtuvo un respaldo ampliamente mayoritario, lo que lleva a los analistas y expertos locales a proyectar que la tendencia en favor de la candidata se volverá irreversible en las próximas horas.

Roberto Sánchez denuncia irregularidades y convoca a marchas

A pesar del panorama adverso, el candidato Sánchez, quien compite bajo la bandera del encarcelado expresidente Pedro Castillo, se ha negado a reconocer una derrota. Por el contrario, el dirigente izquierdista convocó a sus simpatizantes a una movilización masiva en las calles de Lima este viernes en defensa del voto popular.

Sánchez manifestó una profunda preocupación por el desarrollo del tramo final del escrutinio, cuestionando la excesiva demora en el traslado de las actas provenientes del exterior, las cuales tardaron tres días en llegar a la capital peruana en modalidad de carga común.

“Este proceso no ha concluido, de allí que el partido y el movimiento social se han autoconvocado a una jornada de protesta pacífica que exige justicia electoral y reconocimiento a la victoria del pueblo”, expresó el candidato.

Le puede interesar: Video: policías se disfrazaron de las mascotas del Mundial para capturar a un narco en Perú

El histórico retorno del fujimorismo tras cuatro intentos

De consolidarse los resultados de la ONPE, Keiko Fujimori lograría romper su racha de derrotas en balotajes tras haber perdido consecutivamente en las segundas vueltas de 2011, ante Ollanta Humala, 2016, frente a Pedro Pablo Kuczynski, y 2021, contra Pedro Castillo. Con esta victoria en su cuarto intento presidencial, asumiría el mandato para el periodo constitucional 2026-2031.

Este triunfo marcaría el regreso formal del fujimorismo al Palacio de Gobierno 26 años después de la estrepitosa caída del régimen de su padre, Alberto Fujimori (1990-2000), quien dimitió a la presidencia mediante un recordado fax enviado desde Japón en medio de un masivo escándalo de corrupción estatal.

Le recomendamos: La democracia después de las urnas: Perú y cómo gobernar un país partido en dos

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com