Keiko Fujimori dice que Congreso debería evaluar adelanto de elecciones en Perú

Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori y quien en campaña se enfrentó a Pedro Castillo, perdió las elecciones en Perú hace un año. Foto: Agencia AFP

Sorpresa y desconcierto han causado las declaraciones de Keiko Fujimori, excandidata presidencial, sobre la opción de adelantar elecciones en Perú, lo que implicaría cambiar al jefe de Estado y a los congresistas. Actualmente, en ese país, sumido en una profunda crisis política, la oposición al presidente Pedro Castillo es mayoría en el Legislativo; sin embargo, la moción de censura no ha logrado prosperar.

“Ha pasado un año desde las elecciones y, seamos sinceros, no hay resultados pues. Al contrario. No les digo ni de los problemas de este gobierno, porque ustedes los ven a diario. El tema aquí es que para la vacancia se necesitan muchos votos, pero si no se llega a ese consenso entre las fuerzas políticas, lo que queda es que el Congreso evalúe un adelanto de elecciones generales. Si se requiere hacer ese sacrificio, pues, nuestros congresistas deben evaluar y tomar la decisión”, dijo la política que se disputó la presidencia el año pasado con Castillo, a través de un video difundido por redes sociales.

De acuerdo con el medio La República, de Perú, en el Congreso de ese país “hay tres proyectos sobre adelanto de elecciones generales en la Comisión de Constitución, que preside la parlamentaria fujimorista Patricia Juárez. Dos iniciativas buscan anticipar comicios generales y son de las legisladoras no agrupadas Susel Paredes, del Partido Morado, y Digna Calle, de Podemos. Otra propuesta, de la legisladora Betssy Chávez, de Perú Democrático, adelantaría elecciones generales solo si vacan al presidente del país”.

El pasado 28 de marzo, sin embargo, Pedro Castillo, quien actualmente se encuentra en Los Ángeles para participar de la Cumbre de las Américas, se salvó de ser destituido por el Congreso al cierre de un juicio político por corrupción y falta de rumbo que mantuvo al país en vilo. Solo 55 legisladores votaron a favor de la destitución, 54 en contra y 19 se abstuvieron. Se requerían 87 votos para ser aprobada.

La moción de vacancia ya ha conducido a la caída de dos mandatarios desde 2018.

Según un sondeo publicado esta semana, el 71,4 % de los peruanos desaprueba la gestión del presidente de Perú, un punto porcentual menos que en abril, mientras que 20,7 % respalda su labor al frente del Ejecutivo.

