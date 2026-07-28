Keiko Fujimori juró como presidenta de Perú: “El reloj ha comenzado a correr”

Keiko Fujimori ofrece un discurso tras posesionarse como presidenta de Perú para el quinquenio 2026-2031. Foto: EFE - Guadalupe Pardo POOL

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Keiko Fujimori tomó posesión este martes de la Presidencia de Perú en una ceremonia celebrada en el Congreso, con el reto de enfrentar el crimen organizado que azota al país y que ella ha prometido acabar con un gobierno de mano dura.

La administradora, de 51 años, ganó la elección en junio por menos de 50.000 votos frente a Roberto Sánchez, luego de perder en el balotaje tres elecciones consecutivas previas desde 2011.

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“Juro (...) que ejerceré fielmente el cargo de presidenta de la república que me ha confiado la nación para el período 2026-2031”, dijo Fujmori, la segunda mujer en tomar el poder del país andino luego de Dina Boluarte (2022-2025). Tras su juramento, un grupo de parlamentarios de izquierda que rechazan su asunción se retiró en protesta.

La mandataria es hija del fallecido expresidente autócrata Alberto Fujimori, quien hubiera cumplido años este martes. Su victoria supone el retorno del fujimorismo al poder, un movimiento populista que oscila entre el conservadurismo y el liberalismo, y divide a los peruanos.

La líder de Fuerza Popular ha anunciado que gobernará con mano de hierro, como su padre, sobre todo para vencer la peor crisis de inseguridad del país andino desde su conflicto armado interno (1980-2000).

“Estoy muy de acuerdo” con sus promesas, dice Nelly Vega, ama de casa de 68 años: “Nos va a llevar a algo mejor. Estamos en un país con mucho terror”.

Pero Keiko Fujimori todavía no convence a muchos que ven a su partido como uno de los responsables de la inestabilidad política que atraviesa Perú desde hace una década. “No le tengo fe, pero qué podemos hacer: la mitad del Perú se dividió”, dijo Franklin González, un trabajador independiente de 62 años, en el centro de Lima.

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Desde 2016, el país de 34 millones de habitantes tuvo ocho presidentes, la mayoría de ellos destituidos o empujados a renunciar por el Congreso, donde el fujimorismo ha sido una fuerza clave.

Fujimori, que reemplaza al mandatario interino José María Balcázar, fue elegida para gobernar hasta 2031. Con ella, Perú se sumará a la ola que avanza en Latinoamérica de gobiernos de derecha alineados con el presidente estadounidense, Donald Trump.

A la ceremonia asistieron los mandatarios Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador) y Yamandú Orsi (Uruguay), entre otros líderes.

En su primer discurso como mandataria, Fujimori dijo que, de inmediato, su administración estará concentrada en “dos frentes de emergencia nacional: mitigación del fenómeno de El Niño y la seguridad ciudadana”.

Habló, además, de “simplificar el funcionamiento del Estado”, enfatizó en priorizar “nuestro rol en el Foro de Cooperación Económica Asia Pacifico (APEC)” y en abrirse a “nuevas oportunidades de inversión y cooperación con los países amigos del Medio Oriente”. También mencionó que las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente las operaciones de seguridad y control del orden interno en las zonas del país declaradas en estado de emergencia para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia.

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En sus palabras, “el reloj ha comenzado a correr. Los 1826 días de trabajo por la grandeza de nuestra patria empiezan ahora mismo. ¡Viva la reconciliación nacional! ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva el Perú!”.

Allanamientos y expulsiones: las propuestas de Keiko Fujimori para Perú

Durante la campaña, captó votos apelando al legado del patriarca Fujimori, que polariza a los peruanos. Aunque se le atribuye la derrota de la sanguinaria guerrilla maoísta Sendero Luminoso y frenar una hiperinflación, también es recordado por cerrar el Congreso con militares y haber sido condenado por violaciones de derechos humanos. Su gobierno cayó por escándalos de corrupción.

“Va a ser una réplica del padre”, dijo César Fuentes, un jubilado de 80 años, que teme que sus estrategias contra la inseguridad deriven en abusos. Fujimori propone allanamientos en zonas peligrosas, expulsiones de migrantes indocumentados, la instalación de tribunales anónimos y el retiro del país de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En Perú, los homicidios pasaron de 1.000 en 2018 a 2.600 en 2025, y las denuncias por extorsión de 3.200 a 26.500.

El sociólogo David Sulmont comentó que “si el gobierno no logra dar señales de que está enfrentando” el problema de la inseguridad rápidamente, “puede erosionar su legitimidad y popularidad”.

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Ante la inestabilidad, Fujimori planteó recientemente una “reconciliación nacional”. Estará obligada a “construir una coalición que le permita algo más de gobernabilidad de la que tuvieron” sus predecesores fugaces, comentó Sulmont.

En el Congreso tiene la bancada más numerosa, pero los grupos de derecha no alcanzan una mayoría para sacar adelante todos sus proyectos.

El reto del fenómeno de El Niño

Junto a la inseguridad, su otra prueba de fuego será la llegada del fenómeno de El Niño, con lluvias y sequías extremas y un calentamiento inusual del océano, que los meteorólogos prevén que será el más intenso y devastador desde 1998.

El factor climático podría golpear la economía peruana, una de las más estables de América Latina. Si no responde “de manera eficiente” para prevenir los desastres y una crisis en el sector de la agricultura, “eso va a generar un descontento social fuerte”, aseguró el politólogo Arturo Maldonado, investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

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