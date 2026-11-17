La cumbre, esperada para la primera semana de diciembre, tiene previsto abordar temas de seguridad entre ambas naciones y plantear sobre la mesa otros…

Semanas después de que la primera dama, Ana Lucía Pineda, visitara Perú durante la visita del papa León XIV, será ahora una delegación peruana la que llegue a Colombia. La comitiva estará encabezada por su presidenta, Keiko Fujimori, quien viajará a Barranquilla junto con varios de sus ministros para participar en un gabinete binacional con el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

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La cumbre, esperada para la primera semana de diciembre, tiene previsto abordar temas de seguridad entre ambas naciones y plantear sobre la mesa otros como la Alianza del Pacífico, el mecanismo de integración regional y comercial suscrito por ambos países en 2012 junto a Chile y México. Vale la pena resaltar que esta cumbre llega en medio del restablecimiento de relaciones entre ambos países.

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La ruptura se dió en marzo de 2023 cuando el entonces gobierno de Dina Boluarte retiró a su embajador en Bogotá tras declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro sobre la destitución de Pedro Castillo y el gobierno de entonces. Ahora, con Fujimori y De la Espriella, ambos países han estrechado lazos y restablecido sus misiones diplomáticas.

El 6 de noviembre presentó sus credenciales en Colombia el embajador Ricardo Ghibellini Harten, exembajador de Perú en Brasil durante el gobierno de Alan García y más recientemente miembro del Consejo Consultivo Latinoamericano de PRISA. En correspondencia, De la Espriella nombró al coronel (r) Alfonso Plazas Vega en remplazo de su esposa, Thania Vega, cuyo nombramiento se cayó por falta de requisitos para ocupar el cargo diplomático.

Tanto De la Espriella como Fujimori asumieron sus cargos en este 2026 y dentro de sus primeras medidas estuvo sumarse al Escudo de las Américas, la iniciativa de seguridad promovida por Estados Unidos para el hemisferio occidental y de la cual solo quedan por fuera México y Brasil en la región.

Ahira, ambos gobiernos tendrán que resolver además cuestiones como la disputa por la isla Santa Rosa en el Amazonas, territorio en disputa limítrofe y cuya polémica se intensificó en 2025, cuando Perú creo el distrito de Santa Rosa de Loreto.

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