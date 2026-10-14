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Kimberly Guilfoyle: de confidente de los Trump a embajadora destituida

Tras reportes sobre conflictos de interés y gastos cuestionables, Trump pidió su renuncia como embajadora en Grecia. Guilfoyle, exprometida de Donald Trump Jr., dijo que luchará contra lo que llamó acusaciones falsas.

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Elisabeth Bumiller | The New York Times
(FILES) US Ambassador to Greece Kimberly Guilfoyle is seen after the credentials presentation ceremony in Athens, on November 4, 2025.
La embajadora de Estados Unidos en Grecia, Kimberly Guilfoyle, aparece en la imagen tras la ceremonia de presentación de credenciales en Atenas, el 4 de noviembre de 2025. / AFP
Foto: AFP - ARIS MESSINIS

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Todo comenzó muy bien para ella. Kimberly Guilfoyle, era embajadora de Estados Unidos en Grecia hasta el martes que fue prácticamente despedida en televisión en vivo, cuando la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca anunció que el presidente Donald Trump le había pedido la renuncia, estuvo comprometida con Donald Trump Jr., el hijo mayor del mandatario. La pareja era dueña de una casa de 9,7 millones de dólares en Florida, aparecía junta en los mítines de Trump y se enviaba publicaciones de adoración en Instagram.

“Enamorándome cada día…

Por Elisabeth Bumiller | The New York Times

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