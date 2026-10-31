El candidato demócrata al Senado, James Talarico, fue cuestionado por un video de su pasado en el que le pedía a la gente consumir menos carne. Para hacer un paralelo con Colombia, es como si un candidato presidencial le hubiera pedido a los llaneros que la carne ya no fuera parte de su dieta.

En la recta final hacia las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos, Texas protagonizó uno de los debates más insólitos de toda la campaña electoral por el consumo de carne.

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La carne más cara en EE. UU.: por qué Trump no pudo bajar el precio antes de las elecciones

Los republicanos atacaron de inmediato a Talarico, quien va empatado en las encuestas con su rival señalándole de liderar una guerra cultural contra “sus principios”. En el video, el demócrata advertía que reducir el consumo de carne era “necesario para combatir el cambio climático”.

Todo se remonta a 2022, cuando buscaba la reelección en la Cámara de Representantes de Texas. En un evento de una organización que defiende a los animales anunció que su campaña se había vuelto “oficialmente una campaña sin carne”.

Talarico ha negado ser vegano y le respondió a su rival republicano, el fiscal general de Texas, Ken Paxton que lleva “comiendo barbacoa” desde que él hizo su primera acusación penal como abogado.

Mientras tanto, en otros estados del sur, como Misisipi, también se discutió el consumo de carne, pero por una razón que afecta a todo el país: no la cultura del consumo, sino el precio.

Cuando a la senadora republicana Cindy Hyde-Smith, que busca la reelección en ese estado, le preguntaron en la televisora WLOX por el precio de la carne, dijo que, si a alguien le molesta, “tienes otras proteínas para escoger”.

Hyde-Smith es ganadera y fue comisionada de Agricultura de su estado. Su rival demócrata, Scott Colom, le respondió que “las familias de Misisipi no están eligiendo entre la carne de res y otras proteínas como una preferencia de estilo de vida”. Es decir, que si comen menos carne de res no es por gusto, sino porque no les alcanza.

¿Pesa la carne en el voto?

No hay encuestas sólidas que midan cuánto pesa la carne en el voto, pero lo que sí hay son señales del bolsillo. La empresa de software Blue Yonder hizo una encuesta entre junio y julio a más de 1.000 consumidores. El 55 % dijo que compra menos carne de res o que dejó de comprarla, y de ellos, el 44 % pasó al pollo, el cerdo o los mariscos.

La campaña de Hyde-Smith, como otros republicanos, atribuye los altos precios a la inflación de la era de Joe Biden. En Estados Unidos, la libra de carne molida pasó de USD 5,55 a USD 6,79 desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca, en enero de 2025, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Es un 22 % más en menos de dos años.

Trump llegó prometiendo bajar los precios, pero la carne siguió subiendo. En noviembre de 2025 le pidió al Departamento de Justicia investigar a las grandes empacadoras por posible colusión, según Reuters. Este año también abrió el mercado a más carne importada, sobre todo de Argentina, un país gobernado por su aliado Javier Milei.

Además, desde el 1 de septiembre rige una cuota extra: durante 90 días, Estados Unidos deja entrar 300.000 toneladas métricas adicionales de recortes magros de res, la carne con poca grasa que se mezcla para hacer la carne molida de las hamburguesas, pagando menos aranceles, según S&P Global. Argentina quedó por fuera de esa cuota porque ya tiene la suya, y el país que más se beneficia es Brasil. Los ganaderos estadounidenses protestaron y, en el supermercado, el precio no cedió al final.

¿La culpa es de la vaca? ¿Por qué la carne está tan cara?

El problema, dice a El Espectador David P. Anderson, profesor y economista de extensión en ganadería y mercadeo de alimentos de la Universidad Texas A&M, se resume en dos fuerzas.

“Tenemos el hato de vacas de carne más pequeño desde 1961”, explica, y al mismo tiempo una demanda que lleva una década creciendo. Las vacas faltan porque las zonas ganaderas llevan varios años de sequía, por cuenta del cambio climático, y porque los costos subieron al mismo ritmo que el precio del ganado.

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“Combinas esa parte económica con la sequía y simplemente no hemos podido expandir los hatos”, dice. “Si empezáramos a expandir los hatos con una ternera nacida esta primavera, ella no va a tener su primer ternero hasta la primavera de 2028, y ese animal no va a alcanzar su peso completo hasta el otoño de 2030”, agrega.

Ni siquiera la carne importada alcanzaría a suplir la demanda, pues según el experto “tiene un efecto bastante limitado”.

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¿Tienen la culpa las grandes empacadoras?

El otro lío son las empacadoras, y ahí los expertos no se ponen de acuerdo. Reuters calcula que JBS, Cargill, Tyson y National Beef, concentran casi todo el negocio, lo que lleva a que tengan un gran poder sobre el precio final.

“Cada vez que tienes ese tipo de concentración, deberías preocuparte por el poder de mercado y por la manipulación de precios que suba lo que paga el consumidor”, dice. Pero según la investigación que conoce, aunque esas compañías tienen “un poco más de poder de mercado, no es mucho”, y no controlan cuántas vacas hay en el país.

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Sarah Carden, de Farm Action, una organización que hace campaña contra la concentración de las grandes corporaciones en el sistema alimentario, ve otra preocupación. Según le dijo a El Espectador, esas mismas compañías también dominan otras carnes: cerca del 60 % del cerdo y alrededor del 54 % del pollo.

Esto, en su lectura, desarma la idea de la representante Hyde-Smith de que siempre hay otra proteína para escoger.

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“Antes, si el precio de la carne de res empezaba a subir, veías a otras proteínas tratando de entrar en ese mercado y mantener sus precios competitivos. Ya no vemos que funcione igual, porque son las mismas compañías las que están invertidas en todas estas proteínas”, explica. “Ya no compiten entre sí”, sino que dominan todo el mercado.

En la caja del supermercado, nos explica la experta, eso se traduce en menos opciones y en precios que suben y no bajan.

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“Una vez suben, es muy difícil volver a bajarlos”, advierte, y tampoco ve que la importación ayude en el pago.

“No ha traído un ahorro claro para el consumidor, y lo que sí ha hecho es hundir los mercados de ganado para los productores”, agrega. La carne entra más barata a las empacadoras, pero, según ella, “no hay ninguna obligación real de que se la vendan más barata a los supermercados, ni de que los supermercados se la vendan más barata a los consumidores”.

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¿Qué se puede hacer?

Anderson desconfía de cualquier solución rápida, porque “hay muy poco que podamos hacer desde la política para afectar el precio de la carne”, y lo resume con una imagen: “Nuestro presidente (o el Congreso) no puede hacer que llueva”. Así que su propuesta va en contra del instinto electoral de intervenir.

“Dejemos que los ganaderos ganen algo de plata para que tengan la confianza de invertir y expandir sus hatos, lo que lleva a más carne y precios más bajos”, señala.

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Para las familias, su consejo es el de siempre: cupones, ofertas y cambiar a pollo o cerdo, que son un poco más baratos. Carden, en cambio, cree que hay que ir a la raíz.

“Ojalá los partidos dejaran de señalarse entre ellos y se enfocaran en la causa de fondo (la concentración en todo el sistema alimentario)”, dice.

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Así que si un votante pudiera hacerle una sola pregunta a su representante antes del martes, ella le sugiere esta: “¿Cuál es su plan real para bajar el precio de la carne?”. Y pide desconfiar de las respuestas que sean solo “paños de agua tibia” porque este es un problema macro.

En el juego que acompaña esta nota, deberás armar hamburguesas como Talarico o como Hyde-Smith mientras te persigue la declaración que dijiste sobre el consumo de la carne. El martes, en Texas y Misisipi, que ahora son estados clave, los votantes decidirán qué les pesa más, si los ataques culturales o la cuenta del supermercado.

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*Este juego hace parte de una serie de El Espectador sobre las elecciones de medio término del martes 3 de noviembre en Estados Unidos. Son siete juegos, cada uno sobre un tema que pesa en el voto, desde la gasolina hasta la comida que llega a la mesa. Juegas y, al lado, encuentras una nota con reportería y entrevistas propias que explica los datos detrás de cada partida. Serán publicados entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre.

Puede jugar Término medio dándole clic a este enlace

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