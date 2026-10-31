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La carne más cara en EE. UU.: por qué Trump no pudo bajar el precio antes de las elecciones

La carne subió 22 % con Trump y se volvió tema de campaña electoral para el 3 de noviembre. Dos expertos le explican a El Espectador por qué no ha bajado. Lo contamos con un videojuego.

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Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
Con la libra de carne molida registrando un aumento del 22 % en menos de dos años, el encarecimiento de la canasta básica y la falta de oferta de ganado se han tomado la agenda electoral.
Foto: El Espectador

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En la recta final hacia las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos, Texas protagonizó uno de los debates más insólitos de toda la campaña electoral por el consumo de carne.

El candidato demócrata al Senado, James Talarico, fue cuestionado por un video de su pasado en el que le pedía a la gente consumir menos carne. Para hacer un paralelo con Colombia, es como si un candidato presidencial le hubiera pedido a los llaneros que la carne ya no fuera parte de su dieta.

Los republicanos atacaron de inmediato a Talarico,…

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

camilogomez8 cgomez@elespectador.com
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