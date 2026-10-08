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La competencia por instalar reactores nucleares en la Luna: riesgos y desafíos

La caída de basura espacial, el combustible y los posibles accidentes están entre los desafíos por sortear.

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Selam Gebrekidan | The New York Times
Una fotografía proporcionada por la NASA muestra la Luna y la Tierra alineadas en el mismo encuadre, ambas parcialmente iluminadas por el Sol, tal como se observa desde detrás de la Luna durante el vuelo Artemis II en abril. Estados Unidos aspira a tener un reactor en la Luna para 2030.
Una fotografía proporcionada por la NASA muestra la Luna y la Tierra alineadas en el mismo encuadre, ambas parcialmente iluminadas por el Sol, tal como se observa desde detrás de la Luna durante el vuelo Artemis II en abril. Estados Unidos aspira a tener un reactor en la Luna para 2030. / NASA vía The New York Times
Foto: NYT - NASA

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A finales de agosto, la NASA pidió a sus contratistas que se prepararan para construir un reactor nuclear capaz de soportar un viaje espacial y funcionar sin mantenimiento cerca del polo sur de la Luna. Tal vez suene a ciencia ficción, pero la agencia quiere que esté listo para su lanzamiento en diciembre de 2030.

Existe una razón para tanta prisa. Rusia pretende tener un reactor lunar en funcionamiento para 2036, como parte de una colaboración secreta con China. La NASA ya aceleró su calendario para ganar la delantera a sus rivales.

La carrera…

Por Selam Gebrekidan | The New York Times

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