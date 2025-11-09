La encargada de la Embajada de México en Perú salió del país tras la ruptura de relaciones

Personas caminan frente a la Embajada de México en Lima, Perú, donde está refugiada una exministra de Pedro Castillo. Foto: EFE - Paolo Aguilar

Karla Ornelas, la encargada de la Embajada de México en Perú, salió de Lima días después de que el país andino decidiera romper relaciones con el Estado norteamericano por cuenta del asilo a una exministra de Pedro Castillo.

“En la fecha, y según lo dispuesto por el Gobierno, la encargada de negocios de los Estados Unidos Mexicanos realizó su control migratorio de salida y abandonó el país”, señaló la Superintendencia Nacional de Migraciones en un mensaje publicado en la red social X.

Esta no es la primera vez que se ve una situación así. De hecho, en 2022, Perú removió al embajador Pablo Monroy tras haber determinado que él fue ficha clave en el otorgamiento de asilo a la esposa e hijos de Castillo, quien intentó dar un golpe de Estado. Eso se repitió en las últimas horas, en medio de las tensiones que ocasionó la presencia de Betssy Chávez, ex primera ministra del país, en la Embajada de México en Lima, donde está refugiada.

El Gobierno mexicano ha determinado que Chávez es una perseguida política, al igual que Pedro Castillo, algo que ha sido criticado por las autoridades peruanas, quienes, en medio de este conflicto, declararon como persona non grata a la mandataria Claudia Sheinbaum, alegando intromisión en asuntos internos del país. Eso, sin embargo, fue rechazado por la Cancillería y el Senado mexicanos.

El Gobierno de Perú, encabezado por José Jerí, quien asumió la administración de transición tras la destitución de Dina Boluarte, anunció que planteará ante los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se modifique la Convención de Caracas de 1954, ya que, según él, se ha tergiversado el derecho al asilo, “calificando a delitos comunes como casos de persecución política”.

Posteriormente, el mandatario confirmó que la ex primera ministra peruana “no podrá viajar a México” hasta que su gobierno tome una decisión sobre el salvoconducto que debe otorgarle.

