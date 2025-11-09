La canciller confirmó reunión con Venezuela sobre colombianos presos arbitrariamente

El ciudadano Edwin Colmenares fue uno de los colombianos recientemente liberados desde Venezuela. Foto: EFE - Mario Caicedo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el marco de la cumbre de la Celac y la Unión Europea, la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, confirmó un encuentro con su homólogo venezolano, Yván Gil, para hablar sobre los connacionales detenidos arbitrariamente en el vecino país.

Desde Santa Marta, ella advirtió: “Tendremos una bilateral con el canciller de Venezuela para hablar sobre este tema y otros, pero principalmente para buscar que todos estos detenidos sean liberados”. Esto se dio a conocer pocas semanas después de que se lograra la liberación de un grupo de 17 colombianos. Sin embargo, otros más permanecen allí sin proceso judicial.

La Cancillería le confirmó hace unos meses a El Espectador que el gobierno de Gustavo Petro ha emitido notas verbales y ha tratado de obtener garantías para ejercer la asistencia consular y lograr el contacto de los detenidos con sus seres queridos, para que tengan posibilidad de visitas y de intercambiar correspondencia. La reciente liberación de unos connacionales fue celebrada como una victoria en las negociaciones.

A través de un comunicado a la opinión pública, los familiares de los colombianos liberados expresaron su gratitud a la administración, pero hicieron énfasis en no olvidar que “aún hay inocentes detenidos en Venezuela, privados de su libertad en forma arbitraria”. Por ello, le pidieron a las autoridades continuar con las gestiones diplomáticas para asegurar el regreso a casa seguro de quienes aún están presos del otro lado de la frontera.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com