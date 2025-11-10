“La niña voló 100 metros”: las voces tras el catastrófico tornado en Brasil

Personas recogen escombros el 9 de noviembre en un área de casas destruidas por un tornado en la ciudad de Rio Bonito do Iguaçu, estado de Paraná (Brasil). Foto: EFE - Sergio Ranalli

Un tornado registrado el viernes en Brasil, en el estado de Río Grande do, dejó más de 700 personas heridas, seis fallecidos y miles de viviendas destruidas. Varias víctimas se pronunciaron sobre cómo vivieron la tragedia.

Entre los lugares más afectados está Río Bonito de Iguaçu, en donde, según Simepar, el servicio meteorológico estatal, los vientos pudieron superar los 250 km/h, afectando aproximadamente al 90 % de las viviendas y edificios comerciales del municipio.

Ratinho Júnior, gobernador del estado de Paraná, describió el tornado como una “catástrofe sin precedentes”.

Los reportes oficiales aseguraron que las zonas más afectadas fueron los municipios rurales, sobre todo porque el tornado tomó por sorpresa a las comunidades durante la noche, impidiendo cualquier posibilidad de evacuación.

Los equipos de recate aún trabajan para encontrar víctimas de este fenómeno entre los escombros. Esto se ha visto obstaculizado por las constantes lluvias y la posibilidad de que ocurran desprendimientos de tierra.

En Paraná ya se decretó el estado de calamidad pública con el fin de que el gobierno libere fondos de emergencia que puedan ayudar a las víctimas del desastre.

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, comunicó en redes sociales: “Quiero expresar mis más sentidas condolencias a todas las familias que perdieron seres queridos en el tornado (...) y ofrecer mi solidaridad a todos los afectados”.

Una larga lista de víctimas

Entre las voces de quienes sufrieron la tragedia está la de Sérgio Ranalli, citado por el medio ABC, quien dijo: “Aquí era mi casa, aquí estaba el salón. Los dormitorios estaban allí. Pero ya no queda nada. Solo queda esa cama de allí. Es lo único que queda. Las demás camas quedaron destruidas”.

“Destruyó todo. Destruyó la ciudad, casas, colegios. ¿Qué va a ser de nosotros?”, dijo Roselei Dalcandon en frente de su negocio convertido en escombros, citada por AFP.

Roselei relató que su hijo quedó en la tienda en medio del tornado: “Cuando se calmó un poco, mi esposo vino corriendo. Pero él estaba bien. La tienda desapareció, pero él salió (vivo), Dios lo salvó”, contó la mujer.

José Filho, un jubilado, aseguró que observó a una niña volar, al menos, 100 metros. También vio a una mujer ser desplazada por la fuerza del viento a una distancia aproximada de 50 metros.

“Ahora está toda quebrada en la unidad de cuidados intensivos”, dijo Filho reportó EFE.

Susseane Somali, relató a la misma agencia que el tornado “no nos dio tiempo de nada, cubrimos a los niños con el cuerpo en la sala y todo comenzó a caernos encima”.

“Perdimos todo en la casa. No consigo ni pensar en eso ahora [valor de las pérdidas] Demoramos la vida entera para construir, entonces no sé cuánto vamos a demorar para construir todo de nuevo”.

Según un informe publicado el sábado por la Defensa Civil, más de 1.000 personas quedaron desplazadas o sin hogar.

La catástrofe ocurrió a pocos días del inicio de la COP30, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, prevista del 10 al 21 de noviembre en Belém do Pará.

Es más, según reseña AFP, “expertos vincularon este evento extremo con el calentamiento del planeta”.

