La Celac y la UE reafirman lazos: pullas a EE. UU. y sin firma de Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofreció declaraciones junto al canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la alta representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Kaja Kallas. Foto: EFE - Carlos Ortega

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde Santa Marta, en medio de la cumbre de la Celac y la Unión Europea, se realizó una declaración conjunta liderada por el mandatario colombiano, Gustavo Petro, y António Costa, presidente del Consejo Europeo. Ellos estuvieron acompañados en la intervención por Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, y por Mario Lubetkin, canciller de Uruguay.

“En un contexto político tan complejo como el actual, esta cumbre envía un mensaje claro al mundo: incluso en los momentos de más incertidumbre, Europa, América Latina y el Caribe mantienen su apuesta por el diálogo en lugar de la división, la cooperación y no la confrontación, la asociación en lugar del aislamiento”, aseguró Costa.

Según él, esta declaración, que no fue firmada por Venezuela, demuestra la importancia del diálogo multilateral, “porque lo que el mundo requiere es cooperación”. Recordó, entonces, que los países se comprometieron a reforzar el trabajo conjunto frente a la seguridad, la salud y la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Por su parte, Kallas recordó que, en conjunto, la Unión Europea y la Celac representan más de una quinta parte de la economía global. Aseguró, a la par, que “casi toda Latinoamérica y el Caribe podrá comerciar libremente dentro de la Unión Europea. Mientras unos se cierran en sí mismos, nosotros permanecemos abiertos, comerciando e invirtiendo más que nunca”, algo que sonó a una pulla contra Estados Unidos, que ha usado los aranceles como su principal medio de ejecución de la política exterior. Según dijo el funcionario europeo, ambas regiones enfrentan un mismo desafío: “Cómo superar viejas dependencias, mientras se evitan unas nuevas”.

En su declaración, hizo referencia al devastador huracán Melissa, que dejó fuertes estragos en Jamaica. Como ejemplo de cooperación puso sobre la mesa que se va a ampliar el acceso al sistema satelital Copernicus de Europa para que el Caribe pueda obtener datos en tiempo real para monitorear las tormentas.

La funcionaria no dejó de lado el complejo escenario internacional que se vive hoy en día: “La Unión Europea y la Celac representan un tercio de los miembros de la ONU. Por eso, contamos con su voz para ayudarnos a afrontar no solo la mayor amenaza para Europa en este momento, sino también para el derecho internacional y la estabilidad mundial: la guerra de Rusia contra Ucrania”.

Por su parte, el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, aseguró que su país hereda grandes desafíos de cara a la presidencia pro tempore de la Celac que asumirá el próximo año: mantener el nivel de diálogo y participación y, sobre todo, ejecutar lo pactado. Sin planearlo, ambas partes pusieron algo en común sobre la mesa: la inminencia de un acuerdo definitivo entre Mercosur y la Unión Europea, como ejemplo de resistencia al nuevo orden mundial promovido por Donald Trump desde Estados Unidos.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com