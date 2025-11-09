Senado de EE. UU. alcanza acuerdo bipartidista para poner fin al cierre de Gobierno

Estados Unidos superó este sábado por segundo día consecutivo la cifra de los mil vuelos cancelados, así como miles de viajes retrasados, por la escasez de controladores aéreos provocada por el cierre del Gobierno federal. Foto: EFE - ALLISON DINNER

El cierre de Gobierno más prolongado en la historia de Estados Unidos podría llegar a su fin. Este domingo, medios locales como CNN y Fox News reportaron que los senadores alcanzaron un acuerdo bipartidista para reanudar la financiación federal y terminar con la parálisis que ya suma 40 días, dejando a miles de empleados sin salario y afectando servicios básicos en todo el país.

Según las primeras versiones, el acuerdo contempla una medida temporal para financiar al Gobierno hasta enero, mientras continúan las negociaciones sobre temas clave como los subsidios de salud del Affordable Care Act (más conocido como “Obamacare”), los beneficios alimentarios y los recientes despidos de empleados federales ordenados por el presidente Donald Trump.

El Senado realizaría una votación la noche de este domingo para confirmar el acuerdo, lo que marcaría el primer paso hacia la reapertura de las agencias federales.

Hasta antes de conocerse el pacto, la incertidumbre se había extendido por todo Washington. Las sesiones extraordinarias del fin de semana no habían producido avances significativos, pese a la presión creciente de sindicatos, organizaciones civiles y del propio sector privado, que advirtieron sobre los costos económicos de mantener al país parcialmente cerrado.

“Estamos a pocos votos de aprobar la legislación para reabrir el Gobierno”, había dicho el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, en declaraciones a la prensa.

¿Qué está en juego?

Los republicanos buscaban aprobar una serie de proyectos de ley que aseguraran fondos parciales hasta enero, mientras que los demócratas insistían en prorrogar los subsidios sanitarios durante un año completo, argumentando que hacerlo haría más asequible la cobertura médica para millones de estadounidenses.

El punto de mayor fricción giró precisamente en torno a esos subsidios de salud, pilar de la ley conocida como Obamacare. Los demócratas consideraban inaceptable levantar el cierre sin un compromiso que garantizara la continuidad del programa, mientras que los republicanos rechazaban ampliar esos beneficios, en línea con la posición del presidente Trump.

Al final, el acuerdo surgió gracias a los esfuerzos de un grupo de senadores moderados de ambos partidos, que promovieron una fórmula intermedia: aprobar una financiación temporal que permita extender parcialmente programas de asistencia y comprometer una votación futura sobre los subsidios de salud.

La presión política sobre la Casa Blanca también aumentó en las últimas horas. El presidente Trump había reiterado este fin de semana su rechazo a extender los subsidios y pidió a los republicanos eliminar la regla del filibusterismo, que exige 60 votos para aprobar la mayoría de las leyes.

“Sean el partido inteligente”, escribió en redes sociales, buscando que su bancada endureciera su posición.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, respondió que la inacción del Congreso tendría consecuencias devastadoras.

“Si este Congreso no actúa, la gente se arruinará, perderá su seguro y enfermará”, advirtió el sábado durante un discurso.

El cierre más largo de la historia

El cierre había comenzado hace 40 días, cuando las negociaciones presupuestarias se estancaron por completo. Desde entonces, cientos de miles de empleados públicos fueron suspendidos o trabajaron sin salario, se cancelaron vuelos y los programas de asistencia alimentaria comenzaron a resentirse.

La situación recordaba al cierre 2019, que se prolongó durante 35 días luego de que los demócratas se negaran a aprobar los fondos exigidos por Trump para construir un muro en la frontera con México. En aquella ocasión, el Gobierno solo reabrió después de que el Congreso aprobara un presupuesto sin incluir esa financiación.

*Con información de France 24 y AFP

