La pena que enfrentaría Mocho Olmedo, disidente de las FARC, tras su extradición a EE. UU.

El líder del Frente 33 de las disidencias de las FARC, Willinton Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo, fue extraditado a Estados Unidos. Desde allí, en la página del Departamento de Justicia, citando documentos judiciales, se lee un comunicado que especifica que, entre septiembre de 2021 y agosto de 2022, "él y sus cómplices participaron en una operación internacional de narcotráfico que involucraba cinco kilogramos o más de cocaína. La conspiración operó en Colombia y en el sur de Florida, incluyendo los condados de Miami-Dade y Broward".

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Según las acusaciones, Henao Gutiérrez y los demás acordaron transferir fondos desde Estados Unidos hacia y a través de lugares fuera del país para promover la fabricación, importación, venta y distribución de sustancias controladas. Él es acusado de importar cocaína a Estados Unidos, conspiración para distribuir cocaína sabiendo o teniendo motivos razonables para creer que sería importada ilegalmente a Estados Unidos, conspiración para cometer lavado de dinero e intento de lavado de dinero.

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El texto del Departamento de Justicia estadounidense dice que, de ser declarado culpable, Henao Gutiérrez enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años y hasta cadena perpetua en una prisión federal por cada uno de los dos cargos de conspiración para el narcotráfico. También enfrenta hasta 20 años de prisión por cada uno de los cargos de lavado de dinero.

El trámite de la extradición de este disidente de las FARC se concretó luego de que la Corte Suprema de Justicia emitiera concepto favorable y de que el gobierno de Abelardo De La Espriella autorizara su ejecución el pasado 22 de octubre. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó este viernes que Henao Gutiérrez salió de la cárcel La Picota, en la capital del país, y fue entregado a las autoridades estadounidenses.

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De la Espriella confirmó la extradición de Henao Gutiérrez a través de la red social X. Asimismo, aseguró que con él fueron enviados a Estados Unidos alias Cholo Banano, identificado como uno de los principales financiadores del Clan del Golfo, y alias Chocó o Ñato, señalado de estar al servicio de la organización criminal Tren de Aragua, creada en Venezuela, pero extendida por Latinoamérica.

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