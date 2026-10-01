La policía omitió denuncia de violación por parte de la estudiante de Cornell: NYT

En noviembre de 2024, un mes después de los hechos, cuando la estudiante se habría animado a denunciar la violación grupal, Jane Doe (como ha sido identificada para proteger su verdadero nombre) "habló…

La policía no informó a la oficina de fiscal que la mujer que hoy acusa a siete hombres de haberla agredido sexualmente mientras ella estaba bajo los efectos de licor y ketamina en la Universidad de Cornell (Estados Unidos) declaró en su momento haber sido violada. Así estaría consignado en documentos a los que tuvo acceso The New York Times.

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En noviembre de 2024, un mes después de los hechos, cuando la estudiante se habría animado a denunciar la violación grupal, Jane Doe (como ha sido identificada para proteger su verdadero nombre) "habló durante horas con un agente, contándole cómo lo que comenzó como un encuentro sexual consensuado con un hombre que le gustaba se convirtió en un ataque prolongado, bajo los efectos de las drogas, por parte de varios hombres dentro de la casa de la fraternidad Chi Phi", reconstruye la periodista Hurubir Meko.

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“No recuerdo el final del incidente en el que fui violada”, les dijo. “Puedo afirmar con total seguridad que fui violada”. Esas fueron sus palabras, omitidas posteriormente en el informe que se le dio al fiscal, Matthew Van Houten, quien con base en la evidencia determinó que no había pruebas suficientes para presentar cargos penales contra los siete hombres.

El funcionario habría recibido una versión resumida de lo que la mujer, que en últimas firmó el documento, declaró. "Si bien la declaración más breve explicaba que consideraba que algunos de los sucesos de esa noche constituían un delito, omitía algunas de las expresiones más contundentes y definitivas que utilizó. Además, faltaba su declaración inequívoca de haber sido violada. ", explica el Times.

"El señor Van Houten ha defendido la decisión de su oficina y ha dicho que quiere reunirse con la mujer esta semana mientras considera la posibilidad de presentar nuevas pruebas ante un gran jurado", añade la publicación.

Hasta el momento, no hay cargos penales contra ninguno de los señalados de prolongar las agresiones por cerca de seis horas, invitando por medio de un chat a otros compañeros a unirse al ataque. Ellos han negado las acusaciones en su contra.

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