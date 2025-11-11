La razón por la que ocho demócratas apoyaron terminar con el “shutdown” en EE. UU.

El líder de la mayoría en el Senado de Estados Unidos, John Thune, habla con la prensa tras la aprobación en el Senado de un proyecto de ley de financiación temporal para reabrir el gobierno, en el Capitolio de Washington D.C. Foto: EFE - ANNABELLE GORDON

A pesar de las constantes pugnas entre los partidos republicanos y demócratas en Estados Unidos, el Senado aprobó el lunes la ley de financiamiento para concluir el cierre de gobierno, el cual afecta a cientos de funcionarios y, por ende, a los ciudadanos. Detrás del apoyo hubo una fragmentación en la decisión del Partido Demócrata que dejó por fuera una parte importante del gasto en salud.

El cierre de gobierno ocurre cuando el Congreso no aprueba el presupuesto federal, por lo que diversas agencias gubernamentales dejan de funcionar y se suspenden los pagos y servicios.

En respuesta a esta situación, que fue la más larga en la historia (41 días), encabezada por el jefe de Estado, Donald Trump, ocho demócratas votaron junto con los republicanos en lugar de seguir la línea del propio partido.

El proyecto que aprobaron incluía un paquete de gastos (es decir, fondos para que el gobierno pueda seguir operando), pero excluía un punto clave que los demócratas consideraban importante: la financiación del seguro médico para miles de estadounidenses.

La ley busca que el Estado pueda tener fondos federales hasta enero.

Los ocho senadores demócratas que llegaron al acuerdo

Los demócratas, conocidos como “moderados” que dieron luz verde a la movida republicana fueron Dick Durbin, Jacky Rosen, John Fetterman, Catherine Cortez Masto, Jeanne Shaheen, Maggie Hassan y Tim Kaine, además del independiente Angus King.

Los ocho legisladores justificaron su decisión por las fuertes consecuencias que ocasiona el cierre de gobierno.

“Este proyecto de ley no es perfecto, pero da pasos importantes para reducir el daño causado por el cierre”, mencionó Durbin.

Por su parte, Shaheen aseguró: “Esperar más tiempo solo prolongará el dolor que los estadounidenses están sintiendo debido al cierre”.

Con respecto al programa de salud (la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, conocida como Obamacare), Hassan aseveró que el Congreso “tiene un mes para entablar negociaciones bipartidistas serias a fin de prorrogar los recortes fiscales”.

Algunos han leído el acuerdo como un triunfo para los republicanos, pues no realizaron mayores concesiones.

La decisión enfureció a buena parte de la colectividad demócrata. “Patético”, escribió el gobernador de California, Gavin Newsom, en la red social X, en reacción al acuerdo anunciado. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que el acuerdo “no aborda la crisis sanitaria”, y prometió: “Esta lucha continuará y debe continuar”.

Un resumen de lo aprobado: la ley de financiación

Además del ámbito sanitario, el acuerdo incluye la reincorporación de los funcionarios despedidos; la administración Trump también pagará los salarios atrasados a quienes siguieron trabajando y se comprometerá a no realizar más despidos en los próximos dos meses y medio.

Esta reapertura del Gobierno federal durará hasta finales de enero y garantiza la financiación de los cupones de alimentos para 42 millones de personas durante el año fiscal 2026.

Además, incluye la aprobación de tres leyes presupuestarias relacionadas con los veteranos, el Departamento de Agricultura y las agencias legislativas.

¿Qué pasa entonces con el Obamacare?

En lo que respecta a la salud, se planteó el compromiso de someter a votación en el Senado la ampliación de los subsidios del Obamacare.

Según El País, “los disidentes intentaron hacerlo pasar por una buena noticia, aunque parece evidente que servirá de poco”.

Cabe recordar que durante la pandemia del covid-19, el gobierno amplió los subsidios para que más personas pudieran pagar un seguro de salud.

Gracias a esa ayuda, millones de estadounidenses recibieron descuentos en sus primas (las cuotas mensuales que pagan por su seguro médico), indicó El País.

Sin embargo, esos subsidios temporales vencerán a finales de este año. Si el Congreso no los renueva, las primas volverán a subir, lo que hará que los seguros de salud sean más caros para las familias.

Por eso, los demócratas consideran este tema una “línea roja”, es decir, un punto no negociable dentro de las discusiones políticas sobre el presupuesto

De todas formas, la propuesta de la ley de financiación será ahora enviada a la Cámara de Representantes, donde su debate está previsto a partir del miércoles. El presidente Trump ya adelantó su intención de ratificar el acuerdo.

*Con información de AFP.

