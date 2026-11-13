Las lecciones del caso paraguayo tras la caída de Ueno Bank

La noticia más importante de América Latina en la última semana han sido los acontecimientos económicos y políticos en Paraguay. Todo comenzó con una serie de irregularidades, o incluso más, en relación con el banco Ueno, el más importante del país, con la mitad del Paraguay como clientela activa. El Banco Central detectó un hecho irregular y alarmante: el respaldo financiero para la cartera del banco privado había saltado los límites legales, pese a que trataban de ocultarlo.

Al mismo tiempo se descubrieron operaciones de autopréstamos gigantes en condiciones ridículas (largos plazos con muy bajas tasas de interés y sobrepasando los límites legales) a empresas y accionistas del banco, y a empresas cercanas al ahora expresidente Santiago Peña, sumado al hecho de que el banco tenía las cuentas más importantes del gran fondo de pensiones del país, más dineros de numerosas entidades del Estado y de empresas nacionales y extranjeras.

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Dos hechos se sumaron a la pérdida de confianza y apoyo público en el curso de solo días: recordar que el ahora destituido expresidente Peña había estado asociado al holding bancario durante varios años, y el hecho de que en su gestión promoviera el crecimiento y la imagen de confianza del banco desde la presidencia.

Si a lo anterior se suma el hecho de que un anterior gerente del banco Ueno pasó a ser el director del Banco Central, se ponían en evidencia comportamientos que se creían superados en un país como Paraguay, y que son más propios de algunas cleptocracias: un mecanismo de expoliación de los recursos públicos en manos de una camarilla en el poder.

Dos días de manifestaciones y protestas generales, y la amenaza de una debacle social y política, mostraron que lo estaba en juego era nada menos que la estabilidad del país (en lo económico y lo político). Por ello, el mismo partido en el poder tomó cartas en el asunto en el curso de horas: decidió forzar la salida de su propio gobernante. Recordemos que el Partido Colorado ha estado gobernando al país desde la transición de hace un par de décadas, y tiene 23 de los 45 senadores, más una mayoría en la Cámara de Representantes, y en las gobernaciones y alcaldías del país. Es, de lejos, el partido mayoritario del Paraguay.

El gobernante acusado de corrupto renunció sin que hubiera pasado una semana del conocimiento público de las irregularidades, y en medio de un cese de pagos del banco, con el consiguiente impacto social para una inmensa parte de la población del país. El mandatario buscaba con ello garantizar inmunidad (prevista en la legislación paraguaya). La puerta de escape se cerró cuando la propia dirigencia del Partido Colorado decidió votar a favor de la destitución, la cual fue aprobada por 44 de los 45 Senadores, en una jornada de solo un día.

Una vez producida la contundente destitución, entró en funciones el vicepresidente Pedro Alliana, hombre curtido políticamente, con buena preparación y con conocimiento de los resortes de poder. En efecto, ha sido presidente de la Cámara de Diputados y del propio Partido Colorado. Que uno de sus tres nombres de pila sea Hércules quizás era premonitorio sobre una gran tarea que estaba llamado a cumplir.

Sus primeras medidas en el curso de 72 horas muestran su capacidad de gobernar: cambió toda la dirigencia cercana al presidente destituido, incluyendo las de de manejo político y de la economía, así como la cúpula militar. Decretó de entrada la intervención del banco y la separación de su junta directiva, por razones de interés nacional; y ha propiciado las investigaciones intensivas y muy ágiles de la Fiscalía, no solo dentro del banco sino en el Estado. Por otra parte, ha acudido al sector privado y a los resortes del Estado para intentar responder a los clientes menos adinerados del banco, y sobre todo para los pagos pendientes más urgentes (pensiones, maestros, política social, pago de funcionarios del Estado, entre otros).

El tener detrás a un partido con experiencia de manejo político y de gestión ha producido un proceso de estabilización inicial que parecía inconcebible hace solo una semana. Lo que hubiera sido la debacle general del país se ha evitado con suma inteligencia política y pensamiento de largo plazo. Hubiera sido fácil pensar en la tentación autoritaria, lanzando la fuerza armada a las calles para tratar de contener la justa ira de la población, y jugar el peligroso juego de una insurrección general. No hay que olvidar que tan solo hace menos de 10 años, en 2017, se produjo la quema del edificio del Congreso Nacional, en medio de una ola de protestas.

El Partido en el poder ha comprendido que la alta política implicaba sacrificar a un grupo corrupto dentro del gobierno, funcionar muy rápidamente dentro del marco institucional, y recoger las frustraciones y aspiraciones de la mayor parte de la población. Se ha evitado un derramamiento de sangre y un viacrucis del pueblo paraguayo. Hay espacio hoy para la legitimidad institucional gracias a un manejo magistral de la crisis.

El caso paraguayo muestra que no es buen negocio mantener a los corruptos en el poder, porque desangran los recursos de todos y la legitimidad de las instituciones. La cleptocracia no puede ser de buen recibo y constituye un crimen contra la población, que no debería prescribir. La legitimidad de gobiernos y proyectos gubernamentales de mediano y largo plazo depende en gran medida de comprender ese factor.

Una enseñanza final es que siempre es necesario tener pesos y contrapesos en la administración de lo público; mecanismos de información pública y fiscalización transparentes, así como normas y procedimientos claros en el manejo de la economía. El caso paraguayo también muestra la importancia de un Partido a nivel nacional, dispuesto a pensar en el largo plazo. Un ejemplo importante de manejo de crisis en el continente.

Diego Cardona C. es Ph. D. en relaciones internacionales.

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