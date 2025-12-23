Ecuador condena a 16 militares por el asesinato de cuatro niños desaparecidos

Una mujer sostiene carteles durante una manifestación este lunes, frente al Complejo Judicial de Guayaquil, en Guayaquil (Ecuador). Foto: EFE - Jonathan Miranda Vanegas

Hace un año en Ecuador, cuatro niños salieron a jugar futbol y jamás regresaron a sus casas. Fueron hallados incinerados y con señales de tortura cerca de una base militar, este lunes 22 de diciembre 16 militares de la Fuerza Aérea fueron condenados por este crimen.

Un tribunal penal ecuatoriano condenó a 11 militares a 34 años de prisión como autores directos de las desapariciones forzadas de menores. Otros cinco militares se acogieron a un principio de oportunidad y recibieron sentencias de 30 meses de prisión.

Desde el tribunal aseguraron que la participación de los victimarios en la investigación fue fundamental para el esclarecimiento de los hechos y la reconstrucción de los eventos, según la BBC.

Los uniformados habrían creado un “pacto de silencio” sobre lo ocurrido ese 8 de diciembre del 2024, cuando los cuatro niños desaparecieron en manos de los militares, según lo dictaminado por el juez.

Además de las penas de prisión, los militares recibieron una multa de USD $376.000 y deben indemnizar con USD $10.000 a cada familia de los menores. La sentencia exige disculpas públicas en un medio nacional, una ceremonia de desagravio en la Base Aérea de Taura y otras medidas reparadoras.

Los abogados de los militares condenados apelarán la sentencia, alegando que las pruebas no son concluyentes y que dejaron a los menores con vida. El Ministerio de Defensa de Ecuador se pronunció con “profundo respeto ante el dolor de las familias de las víctimas” tras el fallo.

¿Como se dieron las desapariciones?

Los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, junto a sus amigos Nehemías Arboleda (15) y Steven Medina (11), fueron capturados durante un patrullaje nocturno, según la BBC.

“La muerte de los menores fue producto de la situación de abandono en un lugar peligroso y desolado”, sostuvo el magistrado sobre el operativo de la llamada patrulla Tango Charlie.

Los testigos de la escena aseguraron que los niños fueron obligados a desnudarse, fueron golpeados y abandonados en una comunidad rural a unos 30 kilómetros de Guayaquil, cerca de una base de la Fuerza Aérea.

“La patrulla abandonó a los menores en ese sector”, argumentó el juez al leer la sentencia el lunes.

Los restos de los niños fueron encontrados el 24 de diciembre del 2024, cerca de la zona. Los resultados de la autopsia demostraron que al menos tres de los menores habrían recibido impactos de bala, según la BBC.

