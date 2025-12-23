Logo El Espectador
Detienen a Greta Thunberg en Londres por protestar en apoyo a activistas palestinos

La manifestación en la que participaba la activista exigía la liberación de ocho activistas de Palestine Action que están en huelga de hambre.

Redacción Mundo
23 de diciembre de 2025 - 06:13 p. m.
Fotografía de archivo fechada el 25 de junio de 2024 de la activista sueca Greta Thunberg participando una rueda de prensa en Helsinki (Finlandia).
Foto: EFE - MAURI RATILAINEN
Este martes 23 de diciembre, la activista sueca Greta Thunberg fue detenida en Londres durante una protesta en la que sostenía un cartel con el mensaje: “Apoyo a los presos de Palestine Action. Me opongo al genocidio”.

Las organizaciones Defendamos a Nuestros Jurados y Prisioneros por Palestina informaron mediante comunicados separados que Greta Thunberg fue detenida en Londres el martes 23 de diciembre de 2025.

La protesta se realizó en apoyo a ocho activistas de Palestine Action que mantienen una huelga de hambre. El grupo fue incluido en julio de 2025 en la lista de organizaciones calificadas como “terroristas” tras ser acusado de realizar actos de vandalismo, según la Deutsche Welle.

La Policía Metropolitana señaló que intervino después de que varios manifestantes provocaran daños materiales en el edificio con martillos y pintura roja. En un primer momento fueron arrestadas dos personas por presunto daño criminal, y más tarde Greta Thunberg fue detenida por exhibir un cartel en apoyo a una organización prohibida, según la Agencia de Periodismo Investigativo.

En redes sociales, la organización activista Palestine Action denunció la detención de Greta Thunberg, quien aparece en un video sentada en el suelo, sosteniendo su cartel mientras es arrestada por la policía.

De acuerdo con Defend Our Juries, más de 2.000 personas han sido arrestadas en las numerosas protestas convocadas en respaldo a Palestine Action. La ley contempla penas de hasta seis meses de cárcel para quienes expresen apoyo al grupo.

Hasta el momento no se sabe qué tipo de cargos estaría enfrentando la activista.

