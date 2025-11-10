“Le prometí helado a mi hija”: así calmó un piloto a sus pasajeros en EE. UU.

El capitán enviando el mensaje a los pasajeros. Foto: Captura de video

El mensaje de un piloto de Delta Airlines en Estados Unidos se ha vuelto viral en medio de un clima tenso en la aeronáutica de ese país por la falta de controladores aéreos y accidentes recientes.

“Sé que probablemente tenemos algunos viajeros nerviosos el día de hoy, es entendible. Pero quiero hace énfasis en que este avión no se moverá una pulgada a menos que mi cocapitán, Michael, y yo, tengamos la absoluta certeza de que es seguro”.

Continuó contando que antes de salir de casa a trabajar su hija había aprendido la palabra “helado”. “Me hizo prometerle que le daría helado apenas vuelva de este viaje [...] Nada inseguro se interpondrá entre esa pequeñita y su helado”.

El video fue subido a redes sociales y ha enternecido a los usuarios en momentos de nerviosismo por la escasez de controladores aéreos en Estados Unidos a causa del cierre del gobierno, causado por la falta de consenso sobre el presupuesto federal en el Congreso de Estados Unidos.

Esta situación ha obligado a recortar al menos el 4 % de los vuelos de los aerolíneas por razones de seguridad. Miles de vuelos han sido cancelados diariamente desde el viernes pasado por esta razón.

Asimismo, en días pasados se registró un grave accidente en el que al menos 12 personas murieron y otras 12 resultaron heridas cuando un avión de carga de la empresa UPS acababa de despegar del aeropuerto internacional de Muhammad Ali de Louisville, en Kentucky (sureste de EE.UU.).

Trump exige a los controladores aéreos de EEUU volver a trabajar “ahora”

Justo este lunes, el presidente del sindicato de controladores aéreos de Estados Unidos pidió el fin inmediato de la parálisis presupuestal en el país, y advirtió sobre el aumento de los riesgos que supone que los empleados de seguridad trabajen sin cobrar.

Los fondos federales se agotaron el 1 de octubre, pero los trabajadores considerados esenciales se han visto obligados a continuar sus tareas sin paga.

“Ya basta”, declaró Nick Daniels en una rueda de prensa en la que calificó como “un paso en la dirección correcta” la decisión del Senado de debatir formalmente un acuerdo que asigne fondos al gobierno federal y termine así el cierre gubernamental más largo de la historia del país.

La conferencia de prensa estaba finalizando cuando el presidente Donald Trump se pronunció sobre las cancelaciones y retrasos de vuelos ante el creciente número de empleados de control que se reportan enfermos.

“¡Todos los controladores de tráfico aéreo deben regresar al trabajo, AHORA!!! Cualquiera que no lo haga tendrá descuentos sustanciales”, escribió el presidente en su plataforma Truth Social.

Trump sugirió que algunos controladores estaban eludiendo su deber “patriótico”.

“Si desean abandonar el servicio en un futuro cercano, por favor no duden en hacerlo, ¡sin pago ni indemnización de ningún tipo! Serán reemplazados rápidamente por verdaderos Patriotas”, dijo.

