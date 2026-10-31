Lechuga, parásitos y votos: por qué la comida segura se metió en las elecciones de EE. UU.

Este verano en Estados Unidos, 12.883 personas en 21 estados se enfermaron con un parásito que venía escondido en la lechuga que acompañaba tacos y ensaladas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). De ellas, 570 terminaron en el hospital y dos murieron. La planta de Taylor Farms en México que la procesaba no recibía una visita de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) desde 2019. Ninguno de los consumidores podía saberlo, porque la comida contaminada se ve, huele y sabe igual que la sana a…

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Este verano en Estados Unidos, 12.883 personas en 21 estados se enfermaron con un parásito que venía escondido en la lechuga que acompañaba tacos y ensaladas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). De ellas, 570 terminaron en el hospital y dos murieron. La planta de Taylor Farms en México que la procesaba no recibía una visita de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) desde 2019. Ninguno de los consumidores podía saberlo, porque la comida contaminada se ve, huele y sabe igual que la sana a primera vista. No fue el único caso de este tipo.

En junio, unos arándanos orgánicos congelados de la marca GreenWise, vendidos en los supermercados Publix, se ligaron a un brote de E. coli que dejó 17 enfermos y 6 hospitalizados, según los CDC. La familia de una mujer de Florida que murió el 20 de junio demandó a la empresa, aunque los CDC no le atribuyen muertes al brote.

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Y en agosto, unos jalapeños importados de Sinaloa, México, enfermaron de salmonela a 345 personas en 27 estados y mandaron a 36 al hospital. En septiembre, además, el Departamento de Agricultura ordenó retirar unos 76.000 kilos de carne de cerdo, res y cabra que una distribuidora de Carolina del Norte vendió sin inspección federal y con un sello oficial falso. Cuando la detectaron, ya estaba en tiendas y restaurantes de todo el país. Son solo algunos de los casos registrados.

Todo eso cayó sobre el escritorio de Robert F. Kennedy Jr., el secretario de Salud que llegó al cargo prometiendo comida más sana para los estadounidenses. Pero desde enero de 2025, la FDA, que depende de su departamento, perdió cerca de una quinta parte de su personal, lo que ha hecho la comida menos segura para su consumo.

En plena campaña electoral para las elecciones de mitad de mandato, empezaron a circular en redes imágenes de Kennedy al lado de los productos retirados. El Comité Nacional Demócrata publicó la lista de alimentos retirados del verano, lo llamó un “completo desastre” y pidió su renuncia. La senadora Elizabeth Warren también le escribió para pedirle cuentas por la respuesta al brote de la lechuga. El gobierno, por su parte, acusó a los demócratas de sembrar miedo para ganar votos.

Una encuesta de la Universidad Quinnipiac, de julio, encontró que el 55 % de los votantes registrados confía poco o nada en la vigilancia del gobierno sobre la comida, y que el 30 % no confía en absoluto. Los demócratas desconfían mucho más que los republicanos. Y un sondeo de las universidades de Illinois y Purdue mostró que quienes creen firmemente que el sistema produce alimentos seguros bajaron de cerca del 40 % en noviembre al 30 % en agosto, según recogió KFF Health News.

¿Quién tiene la culpa?

Aunque los demócratas trataron de hacer esto un tema de su campaña contra la Casa Blanca, Bill Marler, uno de los abogados que más demandas por intoxicación alimentaria ha llevado en ese país, le explicó a El Espectador que este problema no lo abrió un solo gobierno, aunque el de Donald Trump sí lo hizo más profundo.

Marler es fundador de Marler Clark, una firma de Seattle que representa a víctimas de intoxicaciones en demandas contra empresas, así que su trabajo depende de estos brotes. Lleva en el tema desde 1993, cuando una hamburguesa contaminada con E. coli en la cadena Jack in the Box mató a cuatro niños. Lo primero que aclara es que lo de la lechuga mexicana no lo sorprende.

“Tenemos la Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria, que se aprobó en 2010 y que ordena gran parte de esas inspecciones. Pero lo que no ha pasado es que el Congreso asigne el dinero para que la FDA las haga”, explica.

Según él, la agencia apenas cumple “una fracción muy pequeña” de las visitas que el Congreso esperaba, “así que no me sorprende que la planta de Taylor Farms no se haya inspeccionado en muchos, muchos años. Pero eso mismo está pasando en las plantas de Estados Unidos”. El abogado reparte la culpa más allá de la Casa Blanca.

“Al Congreso, al público y a los medios no les gustan estos brotes, pero no están dispuestos a gastar el dinero para proteger a los estadounidenses de la comida contaminada, ya sea que se contamine afuera o aquí”, dice.

Por eso desconfía de quienes apuntan a la frontera como la raíz de estos casos.

“No me preocupa demasiado la seguridad de la comida que llega de fuera de Estados Unidos. No creo que sea por naturaleza más riesgosa que la que se cultiva o se produce aquí. Muchas veces los medios y las empresas de aquí usan las importaciones como chivo expiatorio. Pero en realidad, la comida de Estados Unidos intoxica a más gente en Estados Unidos que la importada”, aclara.

Sobre cómo esto se volvió un tema de ataque de los demócratas a Trump, el experto señala que “la seguridad alimentaria no es un tema demócrata ni republicano, y no debería serlo”. Aunque después de más de tres décadas viendo pasar gobiernos, reconoce un patrón: “En general, la seguridad alimentaria recibe atención durante los congresos y los gobiernos demócratas”.

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Fue con Bill Clinton que la E. coli O157 quedó prohibida en la carne molida, y fue con Barack Obama que se aprobó la ley de 2010. Aun así, aclara, también ha visto a demócratas equivocarse y a republicanos hacer lo correcto.

“Lo que el gobierno de Trump le ha hecho a la FDA y a los CDC en el último año y medio, dos años, las ha debilitado y, por tanto, ha hecho a los estadounidenses más vulnerables a las enfermedades transmitidas por alimentos”, dice.

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Así que deja una advertencia: “No estoy del todo convencido de que, cuando el Congreso vuelva a manos demócratas, si es que vuelve en el próximo ciclo, la seguridad alimentaria vaya a quedar de primera en su agenda”.

¿Cómo arreglar este problema?

Para Marler, la solución no requiere una ley nueva sino pagar la que ya existe, es decir, darle a la FDA el presupuesto para cumplir las inspecciones que el Congreso le ordenó hace más de una década. La norma que obliga a rastrear el recorrido de los alimentos más riesgosos sigue en espera. Debía regir en enero de 2026 y la FDA la aplazó hasta julio de 2028, porque la industria, según el Departamento de Salud, pidió más tiempo para cumplirla.

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En el juego que acompaña esta nota, deberás cortar el mercado y servirlo a tu familia. Pero ojo: algunas cosas vienen contaminadas y por eso habrá que hacer una inspección con cuidado.

Puede jugar al darle clic en este enlace o en la imagen de abajo

Una serie de brotes de E. coli y salmonela en productos de consumo masivo ha encendido las alarmas sobre los riesgos de contaminación y la falta de controles sanitarios estrictos. Foto: El Espectador

*Este juego hace parte de una serie de El Espectador sobre las elecciones de medio término del martes 3 de noviembre en Estados Unidos. Son siete juegos, cada uno sobre un tema que pesa en el voto, desde la gasolina hasta la comida que llega a la mesa. Juegas y, al lado, encuentras una nota con reportería y entrevistas propias que explica los datos detrás de cada partida. Serán publicados entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre.

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