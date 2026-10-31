 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Lechuga, parásitos y votos: por qué la comida segura se metió en las elecciones de EE. UU.

Un abogado de víctimas de comida contaminada en EE. UU. advierte que el problema no es solo del gobierno Trump. Lo explicamos mejor llevándolo a la práctica con un juego.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
Una serie de brotes de E. coli y salmonela en productos de consumo masivo ha encendido las alarmas sobre los riesgos de contaminación y la falta de controles sanitarios estrictos.
Foto: El Espectador

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Este verano en Estados Unidos, 12.883 personas en 21 estados se enfermaron con un parásito que venía escondido en la lechuga que acompañaba tacos y ensaladas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). De ellas, 570 terminaron en el hospital y dos murieron. La planta de Taylor Farms en México que la procesaba no recibía una visita de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) desde 2019. Ninguno de los consumidores podía saberlo, porque la comida contaminada se ve, huele y sabe igual que la sana a…

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

camilogomez8 cgomez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

El mundo hoy

FDA

Noticias el mundo

Noticias hoy

PremiumEE

Robert F. Kennedy Jr.

seguridad alimentaria

Trump

Últimas Noticias

últimas noticias en el mundo

Videojuego
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido