Liberan a dos de los 17 misioneros estadounidenses secuestrados en Haití

Christian Aid Ministries, organización religiosa que ofrece programas de asistencia humanitaria en todo el mundo, informó que dos de los 17 misioneros que fueron tomados como rehenes en Haití el pasado octubre han sido liberados. Gary Desrosiers, portavoz de la Policía Nacional de Haití, confirmó la liberación de los secuestrados.

“Solo se puede proporcionar información limitada, pero podemos informar que los dos rehenes que fueron liberados están a salvo, de buen humor y siendo atendidos. Si bien nos regocijamos por este comunicado, nuestro corazón está con las 15 personas que aún están detenidas”, dijo la organización en un comunicado.

El grupo de 17 misioneros de Christian Aid Ministries, entre los que se encuentran 16 estadounidenses y un canadiense, fue secuestrado el pasado 16 de octubre por la pandilla 400 Mawozo, en una muestra del aumento de inseguridad en el país producto de la inestabilidad política. El conductor haitiano que transportaba a los misioneros también fue secuestrado. Según Gédón Jean, director de un grupo de expertos en Puerto Príncipe, la liberación es un buen indicador, pero las negociaciones con este grupo son difíciles.

“En general, 400 Mawozo retienen a las víctimas de secuestros colectivos por no más de 15 días. Es la primera vez que secuestran a un grupo y lo tienen retenido por más de un mes. Esta es una indicación de que las negociaciones no son fáciles”, dice Jean.

🌎 Le recomendamos: Resultados de las elecciones en Venezuela: ¿cómo queda el mapa tras el 21N?

Los secuestros han sido cada vez más habituales en Haití desde 2020 y afectan a personas de cualquier estrato social. Las bandas criminales, como 400 Mawozo, ven en estos delitos una fuerte importante de financiamiento. Según el Centro de Análisis e Investigación de Derechos Humanos en Haití (CARDH), desde el comienzo de 2021 se han reportado 628 secuestros en el país. El CARDH advierte de un incremento exponencial de los secuestros en los últimos dos meses.

Estudiantes, vendedores informales, comerciales y hasta policías son víctimas del crimen. Según cifras proporcionadas por la Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reintegración, existen más de 76 pandillas en el país y más de 500.000 armas ilegales en manos de civiles.

Para Djmes Olivier, quien estudia el fenómeno de las pandillas en Haití, el aumento de los casos de secuestro se debe a la facilidad con la que se recauda el dinero. “Hasta hace poco, la gente solía ser asaltada cuando regresaba del banco. Pero estos actos han bajado mucho. Los bandidos están pensando en otras estrategias, y con el secuestro se gana dinero más rápido. Hay grupos especializados en secuestros, pero son cada vez más pequeños grupos armados que lo hacen también, porque es lucrativo”.

🌎 Vea también: Embestida de una camioneta causa una tragedia en desfile de Navidad en EE. UU.

Por eso no sorprendió que los secuestradores de la pandilla 400 Mawazo pidieran un rescate de US$17 millones a la iglesia a la que pertenecen los misioneros para “no meterles una bala en la cabeza”, como comunicaron horas después del secuestro. El ministro de Justicia, Liszt Quitel, confirmó la implicación de esa banda armada e indicó al diario estadounidense The Washington Post que los secuestradores exigen habitualmente grandes sumas que luego son rebajadas en las negociaciones. El ministro aclaró, eso sí, que su equipo no participa en las negociaciones. La tarifa media de rescate, dicen los informes, ronda entre los US$1.000 Y los US$100.000 para los casos locales.

👀🌎📄 ¿Ya estás enterado de las últimas noticias en el mundo? Te invitamos a verlas en El Espectador.