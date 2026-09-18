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Lo que la “luna de miel” entre Canadá y la UE no cuenta

Ottawa y Bruselas anunciaron una alianza que todavía no tiene nombre ni reglas claras. Su historial de acuerdos lentos, y las amenazas de Donald Trump, no ofrecen confianza por ahora.

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Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
18 de septiembre de 2026 – 10:09 a. m.
TOPSHOT - This handout photograph taken and released by the European Union on September 16, 2026 shows European Commission President Ursula von der Leyen (L) greeting Canada's Prime Minister Mark Carney during her annual keynote address to the European Parliament in Strasbourg, eastern France.
El primer ministro canadiense, Mark Carney, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Foto: AFP - CHRISTOPHE LICOPPE

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Los romances en las fotos siempre parecen más felices de lo que en realidad son, y el de Canadá y la Unión Europea no es la excepción. El jueves, el primer ministro canadiense, Mark Carney, fue recibido en el Parlamento Europeo entre aplausos, besos y hasta con una camiseta de hockey de regalo, como si fuera una estrella pop. Ambos, Ottawa y Bruselas, estaban anunciando una nueva etapa en su relación: Canadá sería un “miembro asociado” de la UE.

“Buscamos alianzas que sean complementarias, que refuercen nuestra soberanía”, dijo Carney…

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

camilogomez8 cgomez@elespectador.com
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Comentarios
  • Álamo(88990)Hace 23 minutos
    Y el mundo con los brazos cruzados, viendo su demolición a manos de un poder macabro: acá la ayuda a ese hecho es ominosa, en todos los frentes.
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