De acuerdo con la publicación, que tuvo acceso a los audios de ocho llamadas y comunicaciones por radio, la ayuda se demoró cerca de media hora mientras los servicios de emergencia pudieron confirmar la autenticidad de la llamada. Incluso, hay evidencia de que alguien aseguró a los socorristas que los supervisores…

La confusión en torno a los pedidos de ayuda que desde la cárcel se hicieron al 911 durante la fallida ejecución de Christa Pike en Estados Unidos retrasó la atención de emergencia, reportaron medios como The New York Times.

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Lo que revelan las llamadas al 911 durante la fallida ejecución de Christa Pike

De acuerdo con la publicación, que tuvo acceso a los audios de ocho llamadas y comunicaciones por radio, la ayuda se demoró cerca de media hora mientras los servicios de emergencia pudieron confirmar la autenticidad de la llamada. Incluso, hay evidencia de que alguien aseguró a los socorristas que los supervisores confirmaron que se trataba de una "llamada falsa" y que no se necesitaba asistencia médica.

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Las identidades de las personas que participan de una ejecución son protegidas por ley, por ello no aparecen en los registros divulgados.

Pike, de 50 años, recibió dos dosis de pentobarbital en una prisión de Tennessee el pasado 30 de septiembre, tras lo cual fue trasladada a un hospital, en donde permaneció varios días en estado crítico.

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Finalmente, la mujer, condenada por un asesinato que cometió cuando tenía 18 años, fue dada de alta y regresó a la prisión el pasado 10 de octubre.

De acuerdo con la nueva información, revelada luego de que una jueza ordenara preservar toda la evidencia relacionada con el fallido procedimiento (incluyendo las grabaciones), personal del centro penitenciario habría llamado al 911 sobre las 8:40 p. m., cerca de una hora después de que se iniciaron las inyecciones letales.

“La confusión parecía generalizada. La llamada inicial al 911 no provino, como suele ser habitual, del centro de control del Departamento Correccional de Tennessee, y la persona que llamó no contaba con la verificación de seguridad adecuada”, escribe The New York Times. Dicho centro de control, al parecer, no tuvo conocimiento inmediato de la solicitud de ayuda.

Por fin, a las 9:07 p. m., “un miembro de los servicios de emergencia dice por radio que ‘algún tipo de funcionario estatal’ está ‘fuera de la puerta de la prisión diciéndonos que es real y exigiéndonos que entremos’. Minutos después, reciben la noticia de que los funcionarios de la prisión han confirmado formalmente por teléfono que la solicitud es legítima”, agrega el informe.

En las grabaciones, añade el Times, “no queda claro si había oxígeno y otros equipos de reanimación disponibles en la cámara de ejecución, o si la Sra. Pike recibió atención médica antes de que llegara la ambulancia, más de una hora después de que se le inyectaran las drogas”.

La condena contra Christa Pike

Pike, quien iba a ser la primera mujer en ser ejecutada en el estado en 200 años y quien, en cambio, se convirtió en la primera persona en sobrevivir a dos inyecciones letales, fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, en un campamento de formación profesional para jóvenes. En el crimen también participó el novio de Pike, que entonces tenía 17 años y no podía ser condenado a muerte, pero recibió la cadena perpetua.

La madre de Slemmer pidió honrar la memoria de su hija tras la fallida ejecución, por la cual considera que el estado le debe una disculpa.

El caso reabrió la discusión de la pena de muerte, sobre todo en personas jóvenes. "Tenía 18 años cuando cometió su delito, y sufría una enfermedad mental grave", escribieron los apoderados en una petición de clemencia dirigida al gobernador de Tennessee, Bill Lee, quien en su momento dijo que no intervendría.

Christa Pike padecía trastorno bipolar y estrés postraumático desde la infancia, pero no fue diagnosticada hasta después de su condena a muerte, según sus abogados.

"Era una niña que soportó violaciones reiteradas, violencia sexual, abandono y traumas profundos. En el momento del crimen, llevaba consigo las cicatrices de esa violencia, de esa negligencia y de una enfermedad mental no tratada", consideran.

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¿Por qué falló la ejecución de Christa Pike?

Pese a que no se han dado explicaciones oficiales, se sabe que el director de prisiones del estado sureño dimitió en medio de acusaciones de que esta no era la primera ejecución fallida bajo su supervisión. El gobernador Lee, por otro lado, suspendió la aplicación de la pena de muerte tras la ejecución fallida, a la espera de una investigación independiente.

Los abogados de Pike, hay que resaltar, habían advertido que la mujer temía que la ejecución saliera mal debido a una afección sanguínea que padece.

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El debate público también ha abordado los métodos de la pena de muerte, pues la inyección letal, aunque puede parecer más "humana" que otros métodos, generalmente es administrada por personal que no tiene formación médica debido a las razones éticas que médicos y farmacéuticos invocan para no participar de este tipo de procedimientos.

A partir de lo que han dicho testigos de la ejecución, se cree que la sustancia se aplicó incorrectamente y no fluyó como debía por el torrente sanguíneo, sino que se infiltró, es decir, se extendió en el tejido que rodea el sitio de inserción.

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Debido a que no hay precedentes de una ejecución que fallara tras la administración de dos dosis letales, el futuro de Pike aún está por determinarse.

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