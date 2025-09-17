Lo que se sabe de los motivos que tuvo el presunto asesino de Kirk para perpetrar el crimen

Tyler Robinson compareció por video, desde la cárcel, ante un juez de un tribunal en Utah. Foto: EFE - SCOTT G WINTERTON / POOL

La evidencia presentada por los fiscales de Utah dio un poco más de información sobre lo que las autoridades creen que son las razones que motivaron el asesinato de Charlie Kirk, un joven conservador estadounidense que se caracterizó por ser aliado de Donald Trump. Los documentos judiciales citaron temas de odio y conflictos familiares por la política estadounidense.

En los textos confiscados y reproducidos por los fiscales cuando acusaron a Tyler Robinson, de 22 años, de asesinato y otros delitos tras su arresto, se citó al joven diciendo: “Hay odios que no se pueden negociar”. Su madre, además, les dijo a los investigadores que él se “volvió más político” en el último año, con una inclinación hacia pensamientos de izquierda y de apoyo a la comunidad LGBTI.

Unos informes de prensa establecieron que los padres de Robinson son votantes republicanos registrados y que participaron en las elecciones de 2024, en las cuales Trump resultó victorioso. Los fiscales detallaron que un mensaje que Robinson envió a un conocido decía que su padre era un seguidor “bastante acérrimo” del movimiento MAGA, el cual responde a los postulados del presidente republicano. La madre del joven recordó una conversación en la que él acusó a Kirk de “difundir el odio”.

Una agravante que respalda la acusación de asesinato contra Robinson es el hecho de que él tomó como blanco a Charlie Kirk por “su expresión política”, aseguró Jeff Gray, principal fiscal estatal del condado de origen de la Universidad del Valle de Utah, donde se perpetró el delito. Dado que la administración Trump amenazó con tomar medidas enérgicas contra los grupos liberales tras el homicidio, Gray dijo: “No tomo esta decisión a la ligera. La he tomado (...) basándome únicamente en la evidencia disponible, las circunstancias y la naturaleza del delito”.

El cargo más grave que enfrenta Robinson es el de homicidio agravado. La Fiscalía declaró que, si es declarado culpable, pretende solicitar la pena de muerte. Los fiscales dijeron, además, que la evidencia de ADN encontrada en el rifle utilizado para matar a Kirk, que fue desechado cerca de la universidad, así como los mensajes de texto a su compañero de habitación antes del arresto, lo vincularon aún más con el asesinato.

