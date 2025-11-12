¿Qué dice la carta en la que Trump solicita el indulto para Benjamín Netanyahu?

Imagen de cuando el presidente estadounidense, Donald Trump recibió al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó por medio de una misiva al presidente de Israel, Isaac Herzog, el indulto (una forma de perdón oficial del Estado) para Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, quien está acusado de corrupción.

“Es un honor para mí escribirle en este momento histórico, ya que juntos hemos logrado asegurar una paz que ha sido buscada durante al menos 3.000 años”, así empieza la carta de Trump.

“A medida que el gran Estado de Israel y el asombroso pueblo judío superan los tiempos terriblemente difíciles de los últimos tres años, le insto a otorgar un perdón completo a Benjamín Netanyahu, quien ha sido un formidable y decisivo primer ministro en tiempos de guerra, y que ahora está guiando a Israel hacia una época de paz”, pidió Trump en el escrito.

En la misiva se justifica esta solicitud explicando que “Netanyahu ha defendido a Israel frente a fuertes adversarios y grandes desafíos, y su atención no debe ser desviada innecesariamente”.

“Aunque respeto absolutamente la independencia del sistema judicial israelí (...) creo que este ‘caso’ contra Bibi (...) es un proceso político e injustificado”, decía la carta.

El presidente finalizó la misiva explicando que se debe poner fin el proceso por corrupción que enfrenta Netanyahu. Trump decidió denominarlo “persecución” sin mencionar los cargos de lo que se acusa al primer ministro.

En octubre de este año, el presidente estadounidense había realizado por primera vez esta petición.

En ese entonces, Trump le dijo a Herzog: “¿Le concederías un indulto a Netanyahu?”, a quien el líder norteamericano describió como “uno de los líderes más destacados”.

“Creo que era la persona indicada en el momento adecuado”, indicó Trump sobre Netanyahu, quién según él ha hecho “un buen trabajo” en el gobierno israelí.

No obstante, cabe recordar que la Corte Penal Internacional había solicitado órdenes de detención contra el mandatario de Israel por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

De igual forma, durante su mandato ocurrió el atentado de Hamás en 2023 que dejó más de 1.200 personas fallecidas y la respuesta a esta la ofensiva, impulsada por el primer ministro, provocó la muerte de más de 66.000 personas, en su mayoría palestinos civiles.

Los cargos contra Netanyahu

El primer ministro enfrenta múltiples cargos por corrupción. Los casos fueron presentados en 2019 y se conocen como “el Caso 1000, Caso 2000 y Caso 4000″.

El primero, el Caso 1000, conocido como el “Caso de los regalos” acusa a Netanyahu de fraude y abuso de confianza.

Tanto él como su esposa fueron señalados de aceptar USD 260.000 en artículos de lujo en intercambio por favores políticos.

El líder israelí negó haber cometido delitos y catalogó la situación como una “caza de brujas”.

El fraude y el abuso de confianza pueden ser castigados con penas de hasta tres años de prisión, mientras que el soborno puede implicar hasta 10 años de cárcel.

El Caso 2000 se relaciona con los medios. Según la acusación Netanyahu hizo un acuerdo secreto con el empresario Arnon Mozes, uno de los dueños del diario Yedioth Ahronoth.

Mozes le daría a Netanyahu una cobertura mediática positiva en su periódico y, a cambio, Netanyahu impulsaría iniciativas que perjudicaran a su competidor, el diario Israel Hayom, que era favorable a su rival político, según el entonces fiscal general, Avichai Mandelblit.

Por ende, este caso también enmarca fraude y abuso de confianza.

El Caso 4000 acusa a Netanyahu de utilizar su cargo como ministro de Comunicaciones para favorecer a la empresa de telecomunicaciones Bezeq con decisiones regulatorias que beneficiaron económicamente a su propietario, Shaul Elovitch.

A cambio, Elovitch habría ofrecido una cobertura mediática positiva hacia Netanyahu y su esposa en el portal de noticias Walla, también bajo su control.

Netanyahu “se ocupó en varias ocasiones de asuntos regulatorios relacionados con Elovitch y tomó medidas específicas que promovieron importantes intereses comerciales del señor Elovitch de un valor financiero sustancial”, asegura la acusación.

