Ya han pasado casi dos semanas desde el batacazo electoral del Partido Demócrata, que le permitió tomar el control de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos. Es un resultado que promete un cambio considerable en el rumbo del país frente a lo que han sido los últimos dos años con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y el control mayoritario de la bancada republicana. Todo estuvo servido para el presidente, pero ahora los comicios de mitad del mandato demostraron que el pueblo estadounidense considera necesario rectificar el rumbo.

En el cambio, no obstante, hay cabida para una reflexión demócrata desde adentro. Así como Zohran Mamdani emergió el año anterior como un revulsivo en los liderazgos demócratas, el fenómeno puede replicarse ahora que los escaños del partido se renovaron —parcialmente— tras estos comicios. James Talarico, en Texas; Annie Andrews, en Carolina del Sur; Abdul El-Sayed, en Michigan; y Scott Colom, en Misisipi, son nombres nuevos que contrastan con el liderazgo demócrata tradicional, hoy representado por los líderes de las bancadas en ambas cámaras: Chuck Schumer, en el Senado, y Hakeem Jeffries, en la Cámara de Representantes.

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El New York Times reveló el viernes pasado que el senador por Maryland Chris Van Hollen ya se presentó para desafiar a Schumer, de 75 años, quien lidera la bancada demócrata en el Senado desde 2017. La necesidad de cambio y renovación se enfrenta a un dirigente al que describen como "demasiado vinculado a la cúpula demócrata como para sacar adelante a un partido recién revitalizado en el próximo Congreso". Y es que ya no se trata de una disputa entre progresistas y demócratas tradicionales, como la que quedó evidenciada en las primarias de 2016, cuando Hillary Clinton derrotó a Bernie Sanders. Astead Herndon describe este fenómeno en Vox como una lucha entre los de arriba y los de abajo.

“No solo hicieron campaña contra sus rivales republicanos, sino también contra el statu quo de ambos partidos y contra una clase política que ha terminado demasiado condicionada por intereses externos y demasiado satisfecha consigo misma como para impulsar cambios concretos. El mensaje no era únicamente que la economía está diseñada en tu contra, sino también que el sistema político está amañado: ha sido capturado por los intereses económicos y una clase política que actúa en beneficio propio", escribe.

Lo cierto es que tampoco podemos hablar todavía de un bloque completamente disidente o rebelde que desafíe abiertamente el liderazgo demócrata. Rafael Piñeros, analista y docente de la Universidad Externado, describe, en cambio, un partido compuesto por distintas corrientes: “Después de las elecciones es normal que haya cierta competencia por obtener el liderazgo en la Cámara y el Senado. Ahí deben ser cuidadosos, porque las disputas largas o amargas pueden herirlos. Pero siempre, dentro de una colectividad política, debe haber ciertas disputas. Por el momento, el ala más tradicional, es decir, la que defiende los derechos laborales y civiles, sin ser reaccionaria ni excesivamente contestataria, sigue siendo mayoría".

Piñeros advierte que, por encima de las fracturas o corrientes internas, el mayor reto de los demócratas ahora es construir una agenda común mediante negociaciones puntuales. Pone como ejemplo el caso de Israel: puede haber diferencias entre quienes quieren condenar al Gobierno israelí y quienes prefieren cuestionar sus actuaciones y reducir la ayuda estadounidense. Sobre todo, deben tener un norte común ante el panorama que se avecina una vez se posesione el nuevo Congreso, en enero: Trump ha insinuado que utilizará frecuentemente su poder de veto para frenar las iniciativas demócratas aprobadas por el Congredo durante estos dos años. De igual forma, los demócratas pueden frenar las iniciativas del presidente con las mayorías obtenidas, pero esa es otra discusión. Lo cierto es que tienen que demostrar que el descontento que los llevó hasta este punto les alcanza para construir una agenda común frente a un adversario político que ya demostró en dos años de lo que es capaz.

Además, poner en marcha esa agenda concertada también significa cultivar las bases para una prueba mucho más grande: las elecciones presidenciales de 2028. Constitucionalmente, Trump no puede estar (por ahora) en la contienda presidencial, pero mostrar resultados durante estos dos años es la mejor forma de consolidar el espacio ganado a comienzos de mes. Ya lo dijo Alexandria Ocasio-Cortez, representante demócrata: "Este no es el momento de pensar en las presidenciales, sino que hay mucho trabajo por hacer". Sin embargo, para Piñeros, es un camino que, con un buen trabajo, puede ser fácil de pavimentar: "Tendrían que hacerlo muy mal para que no suceda. El contrapeso a Trump es un elemento de unión. Además, el presidente no estará en el tarjetón en 2028, así que relativamente será más fácil conseguir consensos. No hay mucho que perder".

Los nuevos rostros, como Talarico o El-Sayed; figuras como Mamdani, que representan una renovación desde los cargos públicos que ya ocupan; y dirigentes tradicionales, como Schumer o Jeffries, tienen ahora espacios de poder para lograr resultados. El caso de Jeffries es clave: aunque su elección todavía no está asegurada, tiene posibilidades de convertirse en el próximo presidente de la Cámara de Representantes. De conseguirlo, tendrá que demostrar su capacidad para conducir al partido y construir acuerdos frente al Senado, la Casa Blanca y la oposición republicana. Herndon resume la discusión en Vox de forma bastante precisa: "La gente estará muy pendiente de si sus vidas mejoran de las maneras que los demócratas han prometido: menores costos, mejores escuelas y una lucha efectiva contra la corrupción".

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