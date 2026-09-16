Los feminicidios en universidad de Morelos que sacuden a México: van cuatro en 2026

El caso del feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, la estudiante española de 21 años asesinada el sábado en Cuautla (estado de Morelos), ha desatado una ola de movilizaciones e indignación en todo México. Se trata del cuarto feminicidio de una estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en lo que va de 2026.

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El martes, cientos de estudiantes de la UAEM marcharon desde el campus Chamilpa hasta la Plaza de Armas de Cuernavaca para exigir justicia por Tacoronte y seguridad para la comunidad universitaria. Las manifestantes, vestidas de blanco y negro, corearon consignas como “¡Ni una más!” y “Justicia para Claudia”, y montaron una ofrenda con flores, veladoras y fotografías en memoria de la joven y de otras víctimas de violencia.

Antes del feminicidio de Tacoronte, la universidad registró los casos de Kimberly Ramos, de 18 años, quien fue asesinada presuntamente por su expareja; el de Karol Toledo, de la misma edad y sin detenidos por ahora, y el de Michelle Itzayana Fuentes, de 15 años. Los dos primeros casos ya habían provocado la toma del campus Chamilpa y la suspensión de actividades durante casi dos meses.

Un video de cámaras residenciales muestra al presunto atacante de Tacoronte huyendo de la escena del crimen con una mochila, la noche del sábado a las 20:50 de la noche, minutos después del ataque contra Tacoronte, cerca de la Casa de la Cultura de Cuautla. Según esa misma reconstrucción, la joven intentó resguardarse en el edificio, pero el agresor la persiguió y la hirió de gravedad.

La Fiscalía de Morelos confirmó al medio español “El Español”, que el hombre de las imágenes es el principal sospechoso del asesinato, aunque fuentes vecinales lo describen como un presunto ladrón reincidente de la zona de Cuautla, al que habrían identificado extraoficialmente en redes como Paco o el Trompas.

Desde España, país de origen de Tacoronte, el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, dijo que había “mucha rabia institucional”. La UGR canceló de forma definitiva el convenio de movilidad con la UAEM, suspendió los tres intercambios previstos para el segundo semestre y ofreció la reubicación a los 17 alumnos que aún permanecen en otras universidades mexicanas.

La vicerrectora de Internacionalización, Inmaculada Marrero, precisó además que la institución desconocía los tres feminicidios previos de alumnas de la UAEM, ya que la universidad mexicana no se los había comunicado.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó el lunes que la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene contacto con el Consulado de España y que el Gabinete de Seguridad federal colabora con la Fiscalía de Morelos. El fiscal Blumenkron se reunió con el cónsul general de España, Marcos Rodríguez Cantero, para coordinar la investigación.

Según el más reciente reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el país acumuló 380 feminicidios entre enero y julio de 2026, con cinco estados (Sinaloa, Morelos, Chiapas, Ciudad de México y Tamaulipas) concentrando el 41,3 % de los casos. Morelos, el estado donde fue asesinada la joven española, figura entre esa lista de las cinco entidades con más víctimas del año.

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