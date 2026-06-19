Los municipios de Colombia a los que EE. UU. recomienda no viajar por “aumento de violencia”

Puente Caracolí en Malambo (Atlántico), uno de los nueve municipios bajo la alerta de seguridad emitida por EE. UU. Foto: Cortesía ANI

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El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de su embajada en Bogotá, emitió una nueva alerta de seguridad en la que ordena a sus ciudadanos y funcionarios abstenerse de visitar nueve municipios del departamento del Atlántico. Según Washington, la instrucción responde a un incremento de las actividades delictivas de alto impacto, atribuidas a las disputas territoriales entre organizaciones criminales de la región.

El comunicado de la Embajada de EE. UU. nombra a los municipios de Malambo, Baranoa, Sabanalarga, Polonuevo, Santo Tomás, Palmar de Varela, Galapa, Puerto Colombia y Sabanagrande. Las autoridades estadounidenses enfatizaron que en estos puntos geográficos los homicidios selectivos, la extorsión y los crímenes violentos han escalado a niveles alarmantes.

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Esta nueva directriz complementa el mapa de riesgo que la administración de Washington actualiza periódicamente para el territorio colombiano, el cual permanece blindado bajo el Nivel 3 de advertencia, que sugiere formalmente a los viajeros “reconsiderar” sus itinerarios hacia el país debido a variables ligadas a la delincuencia común, disturbios civiles y terrorismo.

El informe diplomático detalla restricciones totales para transitar por los departamentos de Arauca, Cauca, Valle del Cauca y Norte de Santander, estableciendo únicamente excepciones de movilidad dentro de los perímetros urbanos de sus capitales, Popayán y Cali. Asimismo, se prohíbe de forma tajante a cualquier ciudadano de ese país aproximarse a un radio inferior a los 10 kilómetros de la línea fronteriza con Venezuela.

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Finalmente, las autoridades estadounidenses recomiendan a sus ciudadanos mantener un perfil bajo y evitar el uso de artículos de lujo visibles como dispositivos móviles de gama alta, joyas o relojes costosos, además de poner los seguros de las puertas de vehículos en todo momento. También les piden que bajo ninguna circunstancia opongan resistencia física ante escenarios de atraco a mano armada.

Esta advertencia coincide con la alerta de seguridad emitida por la Embajada de Estados Unidos de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. La delegación diplomática instó a sus ciudadanos a extremar la vigilancia ante posibles protestas o disturbios derivados de la jornada electoral, sugiriendo revisar los planes personales de contingencia y prepararse para refugiarse en sus lugares de hospedaje en caso de bloqueos en las vías de transporte público.

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