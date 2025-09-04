Los países que declararon feriado tras clasificar al Mundial

Aficionados de Paraguay animan a su equipo este jueves, en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026. Foto: EFE - Juan Pablo Pino

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Paraguay volvió a un Mundial después de 16 años y lo hará con una fiesta nacional. El presidente Santiago Peña decretó feriado para este viernes con el objetivo de conmemorar la clasificación de la selección al Mundial de 2026, tras el empate 0-0 ante Ecuador en el estadio Defensores del Chaco, que aseguró matemáticamente el cupo directo al torneo.

“Hoy la Albirroja volvió. Volvió con alma, corazón y toda la garra guaraní”, escribió el mandatario en su cuenta en X (antes Twitter). “Este es un sueño cumplido para todos los paraguayos y por eso MAÑANA ES FERIADO, para que todos los paraguayos celebremos juntos”.

El decreto se ampara en la Ley N° 7544/2025, promulgada apenas esta semana, que faculta al Ejecutivo a establecer hasta tres días festivos adicionales al año para “promover la actividad turística y económica o celebrar ocasiones especiales”.

Decreto a través del cual se declara Feriado Nacional el día viernes 5 de septiembre. pic.twitter.com/qf630ms4I8 — Presidencia Paraguay (@PresidenciaPy) September 5, 2025

Desde el Gobierno señalaron que pocas ocasiones tienen tanto simbolismo como el regreso de la Albirroja a la máxima cita del fútbol.

“Tuvieron que pasar 16 años de nuestra última clasificación… 16 años sin escuchar nuestro himno en un Mundial. Gracias Albirroja! Hoy la Albirroja volvió. Volvió con alma, corazón y toda la garra guaraní“, dijo Peña.

La selección paraguaya, dirigida por el técnico argentino Gustavo Alfaro, llegó a 25 puntos en la tabla de eliminatorias y selló de forma anticipada su clasificación al Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Su última participación había sido en Sudáfrica 2010, donde alcanzó los cuartos de final, la mejor actuación de su historia.

El Ejecutivo aclaró que, como en todo feriado, los trabajadores tienen derecho a descanso obligatorio. No obstante, los empleadores de sectores que no pueden detener actividades podrán convocar personal siempre que paguen un recargo del 100 % sobre el salario ordinario, además de respetar todos los derechos laborales vigentes.

Vea también: Dos cazas venezolanos volaron sobre los barcos estadounidenses en el Caribe

También se establecieron excepciones para los servicios de salud considerados esenciales, incluyendo urgencias, cirugías, consultas programadas, farmacias, diálisis y bancos de sangre.

Día festivo por clasificar a un Mundial

El anuncio se inscribe en una tradición regional: en Panamá, Perú y Honduras ya se habían decretado feriados o asuetos tras clasificaciones mundialistas en el pasado.

Tras la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010, conseguida el 14 de octubre con una victoria sobre El Salvador y gracias a un resultado paralelo en Costa Rica, el entonces presidente interino Roberto Micheletti de Honduras decretó asueto nacional para que los hondureños celebraran el regreso a la Copa del Mundo después de 28 años de ausencia.

El 16 de noviembre de 2017, luego de vencer 2-0 a Nueva Zelanda en Lima y sellar el pase a Rusia 2018 tras 36 años, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en Perú declaró el día siguiente como feriado no laborable en Lima y el Callao. Se trató de un gesto simbólico que buscaba dar espacio a las celebraciones y al orgullo nacional.

Probablemente, el caso más recordado en la región. Tras vencer 2-1 a Costa Rica el 10 de octubre de 2017 y lograr su primera clasificación en la historia a un Mundial, el presidente Juan Carlos Varela declaró feriado nacional para el día siguiente. La medida incluyó suspensión de clases y cierre de oficinas públicas, lo que permitió que todo el país celebrara la hazaña.

Sin embargo, en Paraguay la celebración adquiere un carácter especial por la larga espera y el peso simbólico que tiene el fútbol en la identidad nacional.

Las calles de Asunción y otras ciudades comenzaron a llenarse de hinchas apenas terminado el partido, con caravanas, banderas y bocinas que prolongaron la fiesta durante la madrugada. Para muchos paraguayos, el feriado decretado no es solo una licencia laboral, sino la oportunidad de celebrar juntos un logro deportivo que une al país.

“Volvimos al Mundial y lo festejamos todos”, concluyó Peña, al sellar oficialmente el regreso de Paraguay a la élite del fútbol internacional.

Le puede interesar: Rubio revela en qué países no harán ataques contra narcotráfico porque “cooperan”

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com