Lula da Silva cuestiona el bloque antipetróleo de Gustavo Petro y habla de Ucrania

En la carrera presidencial de Brasil, Lula da Silva tiene el 45 % del apoyo ciudadano, según la encuesta de Ipespe. Foto: Sebastiao Moreira

En una extensa entrevista a la revista Time, Luiz Inácio Lula da Silva, quien se disputa la presidencia de Brasil con Jair Bolsonaro, en unas elecciones pensadas para octubre de este año, hizo referencia a Gustavo Petro y a la guerra en Ucrania. El candidato, que se enfrenta al actual presidente del país suramericano, cuenta con un 45 % del apoyo ciudadano, mientras que su contrincante tiene un 31 %, según la encuesta de Ipespe.

Su postura frente a las directrices energéticas que tomaría como presidente lo alejan de los planteamientos propuestos por Petro en esa misma línea, sobre todo en relación con el petróleo. Aunque Lula da Silva reconoce que trabajará en pro de las energías limpias, también propone invertir en una nueva infraestructura de refinería de petróleo, “en un esfuerzo por desvincular el petróleo de Brasil del mercado mundial”, entendiendo esto como una cuestión de soberanía. “Piensa en nuestra querida Alemania: Angela Merkel decidió cerrar todas las centrales nucleares. Ella no contaba con la guerra en Ucrania y, hoy, Europa depende de Rusia para la energía”, aseguró al medio estadounidense.

Le sugerimos: La necropolítica de Jair Bolsonaro

De ahí se entiende que se muestre escéptico frente a la idea de Petro de crear un bloque antipetróleo, siguiendo su propuesta de detener de inmediato la exploración de petróleo en Colombia. “Mira, Petro tiene derecho a proponer lo que quiera. Pero en el caso de Brasil, esto no es real. En el caso del mundo, no es real. Mientras no tengas energía alternativa, seguirás usando la energía que tienes”.

Ahora bien, con respecto a la guerra en Ucrania, el candidato izquierdista de Brasil hizo énfasis en que “dos jefes de Estado electos, sentados en una mesa, mirándose a los ojos”, pueden solucionar sus conflictos. En sus declaraciones a Time, admite que Estados Unidos y la Unión Europea pudieron haber hecho más para evitar la invasión y la guerra que le siguió. “Estados Unidos tiene mucha influencia política. Y Biden podría haber evitado [la guerra], no incitarla”, dice. “Podría haber participado más. Biden podría haber tomado un avión a Moscú para hablar con Putin. Este es el tipo de actitud que esperas de un líder”.

En esa misma línea, no escatimó en los reparos hechos a Volodimir Zelenski. “Veo al presidente de Ucrania hablando por televisión, siendo aplaudido, recibiendo una ovación de pie por parte de todos los parlamentarios [europeos]. Este tipo es tan responsable como Putin de la guerra, porque en la guerra no hay un solo culpable”.

👀🌎📄 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias en el mundo? Te invitamos a verlas en El Espectador.