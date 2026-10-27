Lula, ganador en Brasil, a De la Espriella: "Estoy abierto a trabajar con Colombia"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que fue reelegido el domingo para un nuevo mandato, le respondió en su perfil de la red social X a su homólogo colombiano, Abelardo de la Espriella, quien reconoció su triunfo ante el senador Flávio Bolsonaro. "La voluntad del pueblo es soberana. Ninguna diferencia ideológica debe anteponerse al respeto mutuo". En ese orden de ideas, afirmó que "vamos a trabajar juntos para avanzar en una amplia agenda que atienda los intereses de nuestros pueblos".

El líder de los trabajadores mencionó, además, que está "plenamente abierto a trabajar con Colombia en temas como el desarrollo sostenible, el combate al crimen organizado y la integración económica". Su mensaje se conoció horas después de que De la Espriella escribiera en sus redes sociales: "Tenemos grandes y profundas diferencias políticas e ideológicas, pero coincidimos en algo fundamental: Brasil y Colombia se necesitan mutuamente (…). Tenemos mucho por hacer y trabajar en beneficio de nuestros pueblos. El respeto mutuo, la soberanía y la cooperación deben marcar nuestras relaciones, así como la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, la protección de la Amazonía y el bienestar de nuestros ciudadanos". El líder colombiano enfatizó que "ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños".

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En la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasileña, apoyé a Bolsonaro y ganó Lula.



Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. ¡DECIDE LA GENTE! Y cuando el pueblo se pronuncia en… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 26, 2026

El presidente de Colombia también escribió que "Lula apoyó abiertamente" a Iván Cepeda en la contienda electoral del país, mientras que él lo hizo con Bolsonaro en los comicios brasileños. De hecho, tras el cierre de las urnas en la primera vuelta presidencial, realizada a inicios de octubre, De la Espriella usó sus redes sociales para decir: "Hoy mi corazón está con Brasil. Que Dios se apiade del hermano país como lo hizo con Colombia. El verdadero cambio es derrotar a la izquierda. Um grande abraço, amigo Flávio Bolsonaro".

El hijo del expresidente y antecesor de Lula, Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpismo, en su momento también felicitó al colombiano por su victoria presidencial en junio: "Felicitaciones a Abelardo, el tigre, nuevo presidente de Colombia. Las agendas de derecha siguen triunfando en toda América porque luchamos contra todas las organizaciones narcoterroristas, contra la corrupción, contra el aumento de impuestos y luchamos para que nuestras naciones sean libres y prósperas". El reciente triunfo de Lula se dio en medio de un contexto en el que varios países de Latinoamérica dieron un giro político en sus administraciones, y eso se vio con la elección de Javier Milei en Argentina, con la de José Antonio Kast en Chile y con la de De la Espriella aquí.

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