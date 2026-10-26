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Lula será presidente por cuarta vez: este ha sido su camino político

En medio de la confusión por la suspensión del recuento de votos, el actual mandatario logró una remontada histórica. Su desafío: lograr gobernabilidad con un Legislativo dominado por el bolsonarismo.

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María Alejandra Medina
María Alejandra Medina
AME9797. SÃO BERNARDO DO CAMPO (BRASIL), 25/10/2026.- El presidente de Brasil y candidato a la reelección Luiz Inácio Lula da Silva saluda a sus seguidores tras votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este domingo, en la Escuela Estatal João Firmino Correia de Araújo, en São Bernardo do Campo, en el estado de São Paulo (Brasil). Lula da Silva, solicitó a la Justicia extender el horario de votación de la segunda vuelta de las presidenciales por dos horas en todo el país. EFE/ Isaac Fontana
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, saluda a sus seguidores tras votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este domingo, en la Escuela Estatal João Firmino Correia de Araújo, en São Bernardo do Campo, en el estado de São Paulo (Brasil). / EFE
Foto: EFE - Isaac Fontana

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Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido en Brasil. En medio de una elección que se definió por voto finish, el país vivió una jornada sin precedentes por muchas razones. Es la primera vez que un candidato que perdió en primera vuelta logra remontar para la segunda. Pero, además, por denuncias de ambas campañas, un juez extendió dos horas el plazo para votar, una medida que causó una confusión inusitada mientras el conteo de los votos quedaba suspendido.

Casi 160 millones de brasileños fueron convocados el domingo a las urnas para votar en…

María Alejandra Medina

Por María Alejandra Medina

alejandra_mdn mmedina@elespectador.com
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Comentarios
  • Alberto(3788)Hace 9 horas
    ¡Viva LULA, Viva Brasil! Maravilloso Triunfo.
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