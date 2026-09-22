¿Ignoró Lula a Marco Rubio en la Asamblea de la ONU?

Lula aspira a la reelección y se enfrentará a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, preso por golpismo y quien ha sido respaldado por Donald Trump.

Este martes, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dio un discurso ante la Asamblea General de la ONU en el que prometió impedir que los "enemigos de la democracia", ya sean extranjeros o nacionales, se inmiscuyan en las próximas elecciones de Brasil, por celebrarse el 4 de octubre.

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Aunque desde el podio, Lula no nombró directamente al presidente Donald Trump, el izquierdista dijo la semana pasada que tenía previsto decirle en Nueva York al republicano que no se metiera en las elecciones de Brasil. Trump ha apoyado a varios candidatos de derecha que han ganado en comicios en otros países de América Latina.

En medio de este contexto, circularon en redes sociales y medios de comunicación imágenes del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tratando de saludar a Lula en medio de los delegados, durante un receso de la Asamblea. Lula, sin embargo, sigue su camino sin saludar.

Esto ha motivado versiones que indican que el presidente brasileño lo ignoró a propósito o que su equipo de seguridad impidió el saludo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, citado por G1, explicó que el momento fue simplemente un saludo entre Rubio y el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, quien acompañaba a Lula.

"Según el ministerio, no hubo ningún intento de impedir que Rubio se acercara a Lula, ni tampoco hubo ningún acto deliberado por parte de Lula para distanciarse del secretario estadounidense. Simplemente se trató de una situación tumultuosa, con muchas personas abandonando el pleno al mismo tiempo", informa el medio brasileño.

En un contexto en el que el presidente Trump ha programado varias reuniones bilaterales con presidentes como el de China o el de Ucrania, no ha ocurrido lo mismo con su homólogo brasileño, con quien sostiene tensiones desde hace varios meses.

"Lula y Rubio se han criticado e intercambiado insultos. Lula ha calificado a Marco Rubio, un conservador hijo de cubanos nacido en Florida, de ‘latinoamericano frustrado’, mientras que el secretario de Estado estadounidense ha acusado a Lula de ‘dominarse ante China’ y actuar de mala fe", resalta la prensa de Brasil.

* Con información de AFP.

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