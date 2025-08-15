Maduro es “narcotraficante” y “terrorista”, dijo Bernie Moreno, senador de EE. UU.

“Maduro dejará el poder antes de que termine 2025”, afirmó el senador estadounidense Bernie Moreno. Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El senador estadounidense, Bernie Moreno, aseguró el jueves en Cartagena que Nicolás Maduro no continuará en la presidencia de Venezuela más allá de diciembre.

“No toleraremos a un narcoterrorista que inflija daño a los Estados Unidos. Trataremos a los terroristas como el país los ha tratado en el pasado. No lo veo en el cargo más allá de finales de este año”, dijo durante un coloquio con el exministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, y el senador estadounidense, Rubén Gallego, en el X Congreso Empresarial Colombiano.

🔑Bernie Moreno arremetió contra Maduro (las claves, por si tiene afán)

El senador republicano, Bernie Moreno, aseguró en Cartagena que Nicolás Maduro dejará la presidencia de Venezuela antes de finalizar 2025 y lo acusó de narcoterrorismo.

Moreno recordó que Estados Unidos elevó a US$ 50 millones la recompensa por la captura de Maduro, cifra superior a la ofrecida por Osama Bin Laden.

El legislador pidió a Colombia reforzar la lucha contra el narcotráfico y ofreció el apoyo de Washington para esta tarea.

Le recomendamos: Putin llegará a un acuerdo con Ucrania, dijo Trump previo a la cumbre en Alaska

Críticas a Maduro y respaldo al pueblo venezolano

El legislador republicano calificó al líder venezolano de “narcotraficante” y “terrorista” y subrayó que su país mantiene el compromiso de capturarlo.

“Nosotros ponemos US$50 millones para la captura de Maduro, y eso es más que el doble de lo que pusimos para la captura de Osama Bin Laden, el terrorista más famoso del mundo”, señaló.

La recompensa, que había sido elevada a US$ 25 millones de en enero de 2025, fue incrementada la semana pasada a los 50 millones.

En una entrevista con La W Radio, Moreno afirmó: “Yo creo que el reino de terror de Maduro en Venezuela está por acabar”. Añadió que “la gente de Venezuela ya no puede con esta persona manejando un Estado que es un gran país” y destacó las riquezas naturales y humanas del territorio: “Venezuela tiene todas las riquezas que puede tener un país, no solamente naturales, sino la gente de Venezuela, son gran gente, increíblemente inteligente, trabajan muy duro”.

El senador advirtió que Washington seguirá presionando a altos funcionarios venezolanos vinculados, según sus acusaciones, con el Cartel de los Soles. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, señaló recientemente que “Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel de los soles para introducir drogas letales y violencia” en su país.

Le podría interesar: Así han sido los arrestos y deportaciones de migrantes desde EE. UU. con Trump

Llamado a Colombia para combatir el narcotráfico

Moreno se refirió también a la política del presidente colombiano, Gustavo Petro. Consideró importante que el mandatario “tenga la seguridad de combatir el tráfico de drogas” y reiteró que, si ese es el objetivo, Estados Unidos está “listo para ayudar”. “Ese no es solo un problema para Estados Unidos sino también para Colombia, pues donde está la producción de la cocaína, está el crimen, la corrupción y el daño para el país”, expresó.

El senador destacó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de Colombia como “grandes aliados” de Washington. “Son patriotas y quieren mucho a este país, creo que no quieren ser políticos, sino mantener el orden y la ley, y en eso estamos completamente de acuerdo”, dijo.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com