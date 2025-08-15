Putin llegará a un acuerdo con Ucrania, dijo Trump previo a la cumbre en Alaska

Protestas en Ucrania antes de la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin. Foto: EFE - SERGEY DOLZHENKO

El presidente de EE. UU., Donald Trump, afirmó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está dispuesto a llegar a un acuerdo sobre la guerra en Ucrania mientras los líderes se preparan para su cumbre en Alaska este viernes.

Trump dijo que la reunión tiene un 75 % de probabilidades de éxito y señaló que la amenaza de sanciones económicas podría haber motivado a Putin a buscar el fin del conflicto. Además, mencionó la posibilidad de una segunda reunión (todavía no confirmada) entre él, Putin y el mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, que consideró “la más decisiva”.

El presidente de EE. UU. afirmó, antes de la cumbre en Alaska, que Putin está dispuesto a negociar un acuerdo de paz con el líder de Ucrania.

Trump mencionó la posibilidad de intercambios territoriales y un alto el fuego parcial, mientras líderes europeos destacan la necesidad de garantías de seguridad para un acuerdo duradero.

La Casa Blanca planea una conferencia de prensa conjunta tras la reunión, y Moscú busca incluir medidas para reanudar la cooperación económica con Estados Unidos.

Posibles intercambios territoriales y alto al fuego

Trump indicó que la segunda reunión sería crucial para alcanzar un acuerdo. “Y no quiero usar la palabra repartir, pero, como saben, hasta cierto punto, no es un mal término, ¿de acuerdo?”, declaró a Fox News Radio, refiriéndose a la posibilidad de que Zelenski deba “intercambios de tierras”, incluyendo áreas que Rusia aún no controla.

El presidente de EE. UU. admitió que no está seguro de lograr un alto el fuego inmediato, pero expresó interés en negociar un acuerdo de paz.

“Creo que (Putin) ahora está convencido de que va a llegar a un acuerdo. Creo que lo hará, y lo averiguaremos”, dijo Trump.

La Casa Blanca planea aseguró que después de la cumbre, Trump y Putin participarán en una conferencia de prensa conjunta, mostrando optimismo sobre un posible avance. Moscú, por su parte, busca que la reunión incluya medidas para reanudar la cooperación económica con Estados Unidos, no solo enfocarse en Ucrania.

Apoyo europeo y garantías de seguridad

Zelenski pasó gran parte del jueves en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer, discutiendo los resultados de la videollamada del miércoles entre líderes europeos y Trump. Los mandatarios mostraron alivio por la conversación, pero reconocieron que Trump puede actuar de forma inesperada. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló que “para lograr la paz, creo que todos reconocemos que será necesario dialogar sobre las garantías de seguridad”.

La reunión entre el ministro británico y el líder ucraniano fue en Downing Street para un desayuno privado, donde destacaron “una oportunidad visible para la paz” siempre que Putin demuestre seriedad. El líder ucraniano agregó que se discutieron garantías de seguridad para que cualquier acuerdo sea “verdaderamente duradero si Estados Unidos logra presionar a Rusia para que detenga los asesinatos”.

Starmer también copresidió una reunión virtual de la “coalición de los dispuestos”, liderada por Europa, y señaló que existe una posibilidad “viable” de tregua.

