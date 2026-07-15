Maduro y más chavistas deben pagar millones de dólares tras una demanda por secuestro

Nicolás Maduro y Álex Saab en el Palacio de Miraflores, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - Miguel Gutierrez

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Un juez federal en Estados Unidos le ordenó al depuesto Nicolás Maduro y a otros chavistas pagar USD 314 millones como indemnización por una demanda presentada por más de una decena de estadounidenses por secuestro, tortura y terrorismo, aunque excluyó del pago a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

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La Corte del Distrito Sur de Florida también responsabilizó a los actuales ministros del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, y de Agricultura, Vladímir Padrino, así como al empresario y exministro Álex Saab (detenido en Miami), al grupo criminal conocido como el Cartel de los Soles, a Maikel José Moreno Pérez, a Néstor Luis Reverol y a Tarek William Saab.

Por ahora, el juez Darrin P. Gayles excluyó a los otros demandados: la mandataria encargada y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y las empresas estatales Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Corporación Venezolana del Petróleo (CVP).

Los demandantes incluyen a Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, quienes en 2023 fueron parte de un intercambio de prisioneros durante la presidencia del estadounidense Joe Biden (2021-2025) que resultó en la liberación de Álex Saab, detenido desde mayo pasado otra vez en Estados Unidos, donde afronta una audiencia preliminar la próxima semana en un caso de lavado de dinero.

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Los demandantes, entre ellos personas que estuvieron secuestradas en Venezuela y dos menores de edad, presentaron la demanda en agosto de 2025, pero la reactivaron en enero con una nueva moción tras la captura de Maduro por tropas estadounidenses el 3 de enero de este año en Caracas. Él fue trasladado a Nueva York, donde permanece preso y afronta cargos de narcoterrorismo.

El recurso acusa a los líderes del chavismo de violar la Ley Federal Antiterrorismo (ATA, en inglés), la Ley Antiterrorismo de Florida y la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO).

El fallo del juez argumentó que Maduro “históricamente ha secuestrado y detenido arbitrariamente a ciudadanos estadounidenses para canjearlos por la liberación de criminales venezolanos recluidos en los Estados Unidos”.

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También concluyó que “Maduro cometió actos de terrorismo internacional”, mientras que el “secuestro, la tortura y la detención arbitraria” de Kenemore, Marval y Saad “violaron las leyes penales de Estados Unidos y de Florida”.

Asimismo, lo acusó de “narcoterrorismo” con el aparente “objetivo de intimidar o coaccionar a la población civil de Estados Unidos”. Este recurso civil es paralelo al proceso penal que afronta Maduro por narcotráfico en Nueva York, donde también está detenida su esposa Cilia Flores.

Entretanto, el exministro venezolano y empresario colombiano Álex Saab, señalado en Estados Unidos como “testaferro” de Maduro, afronta en Miami cargos de lavado de dinero.

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